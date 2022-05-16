Администратор съёмочной группы о ситуации на Бозжыре: Мы никаким образом не хотели вредить окружающей среде

Кадр видео
Съёмочная команда Кырана Талапбека подтвердила, что была на Бозжыре и снимала рекламное видео для нового Lexus LX600.
- Видео было снято не со всеми деталями для пояснений точной картины. В урочище Бозжыра был сильный проливной дождь как и во многих регионах страны, сошла небольшая сель, и под огромным слоем глины была стеклянная бутылка, которую мы пытались извлечь таким образом, чтобы избежать вреда как для людей, так и для машин, проезжающих в этой части. Приносим свои извинения по данному факту,- сказал Даниял, администратор съёмочной группы.
Напомним, жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По её предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съёмок рекламного ролика.
- Видео было снято не со всеми деталями для пояснений точной картины. В урочище Бозжыра был сильный проливной дождь как и во многих регионах страны, сошла небольшая сель, и под огромным слоем глины была стеклянная бутылка, которую мы пытались извлечь таким образом, чтобы избежать вреда как для людей, так и для машин, проезжающих в этой части. Приносим свои извинения по данному факту,- сказал Даниял, администратор съёмочной группы.
Напомним, жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По её предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съёмок рекламного ролика.