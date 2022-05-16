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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:45

Просмотров: 304

Администратор съёмочной группы о ситуации на Бозжыре: Мы никаким образом не хотели вредить окружающей среде

Администратор съёмочной группы прокомментировал видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра.

Кадр видео
Съёмочная команда Кырана Талапбека подтвердила, что была на Бозжыре и снимала рекламное видео для нового Lexus LX600.

- Видео было снято не со всеми деталями для пояснений точной картины. В урочище Бозжыра был сильный проливной дождь как и во многих регионах страны, сошла небольшая сель, и под огромным слоем глины была стеклянная бутылка, которую мы пытались извлечь таким образом, чтобы избежать вреда как для людей, так и для машин, проезжающих в этой части. Приносим свои извинения по данному факту,- сказал Даниял, администратор съёмочной группы.

Напомним, жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По её предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съёмок рекламного ролика.



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 23:21
Иии нашару... Видно же что уступ мешает подъёму автомобиля.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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