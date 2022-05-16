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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 1269

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра

Жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По её предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съёмок рекламного ролика.

Кадр видео
Жительница Актау рассказала, что увидела шокировавшее её видео на странице Кырана Талапбека, казахстанского видеографа и режиссёра.



- Меня возмутил сторис на странице Кырана Талапбека. Судя по кадрам, он и его команда снимает рекламу для Lexus в урочище Бозжыра. И у себя в сторис он выложил видео, на котором видно, как мужчина ломал камень на пике горы ради того, чтобы машина могла ехать на скорости. Разве можно так делать, разве можно уничтожать одно из чудес природы Мангистау. Всем миром мы его защищаем, и тут такое варворство, - пожаловалась жительница Актау.

Женщина отметила, что после публикации это видео вскоре было удалено.

Судя по кадрам, опубликованным у Кырана Талапбека в Instagram, съёмочная команда, действительно, была на Бозжыре и снимала рекламное видео для нового Lexus LX600.

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра

Жительницу Актау возмутила съёмочная группа, разбивавшая каменные выступы для проезда автомобиля в урочище Бозжыра



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