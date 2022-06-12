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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 1637

На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистау

Автомобильные шины, как утверждают местные жители, якобы оставили после себя участники ралли.

Фото с группы «Клуб любителей Мангистау»
Покрышки от автомобилей местные жители обнаружили на песках Саускан у села Уштаган в Мангистауском районе.

На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистау


В акимате села Уштаган сообщили, что на фото - песчаные отроги между селами Уштаган и Жарма.

На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистау


- В 2017-2018 годах с целью сокращения дороги из села Уштаган в сторону села Жарма и, соответственно, далее в направлении Жанаозена был приспособлен участок для передвижения автотранспорта путем цепной укладки неисправных автомобильных шин. Однако из-за оползней, вызванных ветром, это место снова оказалось под песчаными массивами. В планах стоит вопрос проведения монтажных работ во влажное время года, то есть когда будет возможность посетить данную зону. В летний период, когда песок сыпется, большинство автомобилей не могут передвигаться по этой местности. Именно поэтому гора на западной стороне песчаного конца была приспособлена для передвижения автотранспорта, - ответили в акимате.


На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистау


Фотографии были размещены в социальной сети Facebook в сообществе «Клуб любителей Мангистау». Участниками группы являются около 6000 пользователей. Организаторы предлагают вступать в их клуб, где они делятся фотографиями удивительной природы региона, ее загадками и разнообразием, а также тем, как мы к ней порой относимся.

На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:15

Покрышки от автомобилей местные жители обнаружили на песках Саускан у села Уштаган.

Когда ТО!, древние предки на Магышлаке, вместо верблюдов передвигались на авто, НО!, авто резина оказалась не качественной, и ЕЁ!, захоронили в песках...

Все мы ходим под богом.
 
 

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