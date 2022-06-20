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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 2422

Нашествие бабочек и божьих коровок наблюдается в Актау: учёные советуют не бояться этого явления

Жителей Актау удивило количество бабочек и божьих коровок, появившихся в городе этим летом. Но, как считают биологи, никакой опасности для человека они не представляют.

Кадр видео
Летающие «гостьи» возникли в Актау несколько дней назад, облюбовав все кусты и деревья.

Некоторые жители увидели в этом добрую примету. Например, такую: «Когда много бабочек и божьих коровок, говорят, будет много ягод». Другие пользователи пишут, что такое явление наблюдается раз в 2-3 года, и ничего страшного или странного в этом нет.

Нашествие божьих коровок в прибрежной зоне сняла на видео жительница Актау Ольга Михайлова. Сотни насекомых облюбовали скалы.


Видео Instagram-пользователя @olya.mix


Со слов биологов, переживать, действительно, не стоит. То, что наблюдают горожане, это обычные божьи коровки и бабочки-крапивницы, которые не представляют угрозы.

По словам специалистов, аномальное количество насекомых, скорее всего, связано с дождливой весной. Обильные осадки и повышенная влажность стали причиной небывалого размножения.

Бабочка вида «Бархатница чуткая» (Hyponephele naricina) считается реликтом Устюрта. Обитает на полуострове Мангышлак, в полупустыне Закавказья, Турции, Иране, Туркмении, а также Северном, Внутреннем и Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Зайсане, - рассказала Марзия Мухашева, кандитат педагогических наук, преподаватель кафедры биологии КГУТиИ им.Ш. Есенова.


Питаются бабочки соком и нектаром акаций и декоративных растений, и не представляют опасности для человека. Тля в рацион Hyponephele naricina, в отличие от Coccinellidae (божья коровка) не входит. Отрицательного влияния на растения насекомые не оказывают, а наоборот, способствуют перекрестному опылению, отмечает ученый.

Массовый вылет бархатниц случается очень редко. Возросшее количество бабочек, вероятно, связано с погодными изменениями. Хотя достоверно утверждать это мы не можем. Дождливость в Мангистау в этом году сравнима с Актюбинской и Алматинской областями. Пик хаотичного полета может закончиться в ближайшие дни, и насекомые погибнут, - рассказала Марзия Мухашева.

Старший преподаватель биологии университета им. Ш. Есенова Бисен Базаров рассказал, что божьи коровки любят мягкий климат.

В этом году было много дождей, как следствие, много зелени и тли, которая является основным рационом божьей коровки. Этим можно объяснить такое их количество. Никакой опасности для растительности и людей огромное количество этих насекомых не представляет. Так сложилось, что люди издревле подметили, что там, где много этих жуков, обычно хороший урожай. Что неудивительно, учитывая, что большинство видов божьих коровок – это хищники, которые уничтожают тлю, червецов и щитовок. Так что среди жуков божьи коровки – это наши друзья и маленькие помощники в растениеводстве, - сказал биолог.


Жители взволнованы, по мнению некоторых из них кровь божьих коровок ядовита, но это утверждение опроверг специалист.

Наверное, все замечали, что если взять коровку, то на руках останется характерный желто-оранжевый след. Это жук при опасности выделяет из суставов конечностей ядовитую гемолимфу. Но не надо пугаться. Для человека это не опасно. Исключение – лишь индивидуальная непереносимость, которая может быть, например, у некоторых аллергиков. Но это тоже, конечно, не смертельно. Хотя и немного неприятно. Укусить человека коровка не может. Она попросту не прокусит кожу. Поэтому бояться этого не стоит, - подчеркнул Бисен Базаров.


Напомним, что в 2015 году жители Актау уже наблюдали нашествие божьих коровок.



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Комментарии ( 4 )

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 Феникс (Посетители) Сегодня, 11:46
Жители взволнованы, по мнению некоторых из них кровь божьих коровок ядовита

Ну не знаю уж если бабочек и божьих коровок бояться, тогда как жить дальше то? Да божьим коровкам спасибо надо сказать, спасли от нашествия тли остатки зелёного фонда города. Можно сказать сделали работу за озеленителей и акимат, пока те планируют, обдумывают и собираются что то сделать.
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 11:38
Кусаются они эти божьи коровки, и больно!
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:02
Укусить человека коровка не может. Она попросту не прокусит кожу. Поэтому бояться этого не стоит, - подчеркнул Бисен Базаров.

Кусаются Бисен, наши кусаются!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 11:00
Как объяснят супер специалисты, что они все таки кусаются?
И нас они хорошо покусали.
Так для сводки:
"Божьих коровок много разных видов. «Классические» семиточечные и двухточечные не кусаются, но другие виды – могут. Особенно этим отличается божья коровка «арлекин» (Harmonia axyridis) из Юго-Восточной Азии."

Возможно только наших "спецов" не кусают...
 
 

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