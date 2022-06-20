Нашествие бабочек и божьих коровок наблюдается в Актау: учёные советуют не бояться этого явления

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Бабочка вида «Бархатница чуткая» (Hyponephele naricina) считается реликтом Устюрта. Обитает на полуострове Мангышлак, в полупустыне Закавказья, Турции, Иране, Туркмении, а также Северном, Внутреннем и Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Зайсане, - рассказала Марзия Мухашева, кандитат педагогических наук, преподаватель кафедры биологии КГУТиИ им.Ш. Есенова.

В этом году было много дождей, как следствие, много зелени и тли, которая является основным рационом божьей коровки. Этим можно объяснить такое их количество. Никакой опасности для растительности и людей огромное количество этих насекомых не представляет. Так сложилось, что люди издревле подметили, что там, где много этих жуков, обычно хороший урожай. Что неудивительно, учитывая, что большинство видов божьих коровок – это хищники, которые уничтожают тлю, червецов и щитовок. Так что среди жуков божьи коровки – это наши друзья и маленькие помощники в растениеводстве, - сказал биолог.

Наверное, все замечали, что если взять коровку, то на руках останется характерный желто-оранжевый след. Это жук при опасности выделяет из суставов конечностей ядовитую гемолимфу. Но не надо пугаться. Для человека это не опасно. Исключение – лишь индивидуальная непереносимость, которая может быть, например, у некоторых аллергиков. Но это тоже, конечно, не смертельно. Хотя и немного неприятно. Укусить человека коровка не может. Она попросту не прокусит кожу. Поэтому бояться этого не стоит, - подчеркнул Бисен Базаров.

