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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:36

Просмотров: 535

За незаконное проведение дноуглубительных работ прокуратура Мангистау привлекла «МАЭК» к ответственности

Природоохранной прокуратурой проведен анализ по факту слива черной жидкости в Каспийское море. По итогам проверки установлено, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводило дноуглубительные работы без согласования. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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В прокуратуре пояснили, что при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, извлекается донный грунт, и на это нужно получать разрешение. Но его ТОО «МАЭК-Казатомпром» не получил.

- Природоохранной прокуратурой проведен анализ по факту слива черной жидкости в Каспийское море. Установлено, что дноуглубительные работы с помощью земснаряда механическим путем проводили на водозаборном канале ТЭЦ-1. По акту природоохранной прокуратуры ТОО «МАЭК-Казатомпром» привлечено к ответственности по статье 141 КоАП РК (нарушение прав государственной собственности на воды), - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, на предприятии сообщали, что на сегодняшний день из за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши.

Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий» ТОО «МАЭК-Казатопром» проводил дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.

Дноуглубительные работы проводились с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала являлась той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.

По информации ТОО «МАЭК-Казатопром», проведенные ими работы не влияли на экологическую безопасность Каспийского моря.



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