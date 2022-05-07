Черную массу сливают в Каспий: появился комментарий ТОО «МАЭК-Казатопром»

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Водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в качестве исходной воды.
На сегодняшний день из за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши.
Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий» ТОО «МАЭК-Казатопром» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.
Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.
По информации ТОО «МАЭК-Казатопром», проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.
Также в департаменте экологии сообщили, что на место выехали специалисты ведомства.
Напомним, труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем «Достар» и ТОО «Keppel-Kazaskhtan».
На сегодняшний день из за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши.
Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий» ТОО «МАЭК-Казатопром» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.
Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.
По информации ТОО «МАЭК-Казатопром», проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.
Также в департаменте экологии сообщили, что на место выехали специалисты ведомства.
Напомним, труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем «Достар» и ТОО «Keppel-Kazaskhtan».