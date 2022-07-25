Смерть цапли на нефтепромысле прокомментировали в министерстве

- Цапля - птица перелетная. Встречается на севере Каспийского моря. Месторождение Дунга находится в Мангистауской области, в 50 километрах от Актау. Специалисты инспекции вечером того же дня связались с сотрудником месторождения о передаче птицы при наличии попутного автомобиля. В связи с окончанием рабочего времени на месторождении договорились связаться утром, но цапля погибла ночью, - ответили в пресс-службе ведомства.



В ведомстве ответили на видеозапись, которая появилась социальных сетях 23 июля 2022 года. На видео говорится, что птица цапля приземлилась на месторождении Дунга и не может летать.В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов предположили, что во время миграции птица ослабла и не могла лететь дальше.Напомним, что вечером 22 июля цапля залетела на нефтепромысел. По словам нефтяников, птице требовалась помощь, так как на месторождении нет условий для ее проживания. Позже стало известно, что цапля умерла . Нефтяники были расстроены бездействием специалистов областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.