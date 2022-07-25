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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 605

Смерть цапли на нефтепромысле прокомментировали в министерстве

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали смерть цапли, которая не дождалась помощи, сообщается на сайте Tengrinews.kz.

Фото работников на месторождении Дунга
В ведомстве ответили на видеозапись, которая появилась социальных сетях 23 июля 2022 года. На видео говорится, что птица цапля приземлилась на месторождении Дунга и не может летать.

- Цапля - птица перелетная. Встречается на севере Каспийского моря. Месторождение Дунга находится в Мангистауской области, в 50 километрах от Актау. Специалисты инспекции вечером того же дня связались с сотрудником месторождения о передаче птицы при наличии попутного автомобиля. В связи с окончанием рабочего времени на месторождении договорились связаться утром, но цапля погибла ночью, - ответили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов предположили, что во время миграции птица ослабла и не могла лететь дальше.

Напомним, что вечером 22 июля цапля залетела на нефтепромысел. По словам нефтяников, птице требовалась помощь, так как на месторождении нет условий для ее проживания. Позже стало известно, что цапля умерла. Нефтяники были расстроены бездействием специалистов областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • ak12
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:01
Мда...отмазки хлеще предыдущих...Бедная цапля осталась виноватой что не дожила до утра...А чем занимались специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира(типа машину искали) с 22 по 25 июля-об этом позорно умалчивают...Сказочники!
 
 

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