Не дождалась помощи: цапля умерла на нефтепромысле в пригороде Актау

Фото работников с месторождения Дунга
Работники с месторождения Дунга сообщили, что вчера вечером, 23 июля, с ними связались сотрудники из территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира. Они поинтересовались наличием машины, чтобы нефтяники сами доставили птицу в город. Так как автомобиля не оказалось, специалисты пообещали связаться сегодня утром, 24 июля. Звонка нефтяники так и не дождались.
Позже рабочие с месторождения известили о том, что цапля умерла.
В самой же территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира не в курсе произошедшего. Корреспонденту Lada.kz сказали, что, в том случае, если завтра, 25 июля, у них будет машина, её заберут в Актау.
Напомним, цапля залетела на нефтепромысел вечером 22 июля. По словам нефтяников, птице требовалась помощь, так как на месторождении нет условий для её проживания.
Позже рабочие с месторождения известили о том, что цапля умерла.
- Птица себе место не могла найти, очень жарко, она мучилась, - говорят нефтяники.
В самой же территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира не в курсе произошедшего. Корреспонденту Lada.kz сказали, что, в том случае, если завтра, 25 июля, у них будет машина, её заберут в Актау.
Напомним, цапля залетела на нефтепромысел вечером 22 июля. По словам нефтяников, птице требовалась помощь, так как на месторождении нет условий для её проживания.
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