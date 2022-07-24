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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 535

Не дождалась помощи: цапля умерла на нефтепромысле в пригороде Актау

Нефтяники расстроены бездействием специалистов областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Фото работников с месторождения Дунга
Работники с месторождения Дунга сообщили, что вчера вечером, 23 июля, с ними связались сотрудники из территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира. Они поинтересовались наличием машины, чтобы нефтяники сами доставили птицу в город. Так как автомобиля не оказалось, специалисты пообещали связаться сегодня утром, 24 июля. Звонка нефтяники так и не дождались.

Не дождалась помощи: цапля умерла на нефтепромысле в пригороде Актау


Позже рабочие с месторождения известили о том, что цапля умерла.

- Птица себе место не могла найти, очень жарко, она мучилась, - говорят нефтяники.


В самой же территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира не в курсе произошедшего. Корреспонденту Lada.kz сказали, что, в том случае, если завтра, 25 июля, у них будет машина, её заберут в Актау.

Напомним, цапля залетела на нефтепромысел вечером 22 июля. По словам нефтяников, птице требовалась помощь, так как на месторождении нет условий для её проживания.




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