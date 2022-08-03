Птицы-каравайки облюбовали набережную Актау

- У них начался обратный осенний пролёт с мест гнездования - это Северный Каспий. Но в этом году их можно наблюдать в большом количестве на набережной. Ранее они были тоже, но не так много, как в этом году. На весеннем пролёте появляются в конце марта первые и основные - в апреле, до мая растянут весенний пролёт, а в конце июля летят обратно. Задержатся некоторые до конца октября, а может, и до декабря, - рассказал орнитолог-любитель.

По словам горожан, они уже не раз сталкивались с птицей чёрного цвета, похожей на цаплю.Как объяснил местный орнитолог-любитель, эта птица - каравайка. Их сейчас много на набережной, особенно у «островка» в 7 микрорайоне.Птицы не особо пугливые, их много кто фотографирует.