Жители Актау снова жалуются на существенное превышение концентрации сероводорода в воздухе

Фото из архива «Лады»
Концентрация сероводорода, как уверяют жители Актау, в ночь с 14 на 15 августа превышала допустимые показатели.
- До полуночи наблюдал за показаниями. В полночь 14 числа концентрация сероводорода составляла 10 мкг/м3, а в 23:00 уже - 14 мкг/м3. Судя по датчикам, это очень высокий уровень концентрации. Сколько это может продолжаться, почему никто не реагирует и не решает проблему. Нас просто травят чуть ли не каждую ночь, - говорит житель Актау.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии. К слову, запрос по поводу превышения водорода экологам был отправлен еще в минувшую пятницу, 12 августа, но пока наши журналисты так и не дождались ответа.
Напомним, горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, которую зафиксировали измерительные приборы.
- До полуночи наблюдал за показаниями. В полночь 14 числа концентрация сероводорода составляла 10 мкг/м3, а в 23:00 уже - 14 мкг/м3. Судя по датчикам, это очень высокий уровень концентрации. Сколько это может продолжаться, почему никто не реагирует и не решает проблему. Нас просто травят чуть ли не каждую ночь, - говорит житель Актау.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии. К слову, запрос по поводу превышения водорода экологам был отправлен еще в минувшую пятницу, 12 августа, но пока наши журналисты так и не дождались ответа.
Напомним, горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, которую зафиксировали измерительные приборы.
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