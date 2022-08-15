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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 213

Жители Актау снова жалуются на существенное превышение концентрации сероводорода в воздухе

Горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, которую зафиксировали измерительные приборы в ночь с 14 на 15 августа 2022 года.

Фото из архива «Лады»
Концентрация сероводорода, как уверяют жители Актау, в ночь с 14 на 15 августа превышала допустимые показатели.

- До полуночи наблюдал за показаниями. В полночь 14 числа концентрация сероводорода составляла 10 мкг/м3, а в 23:00 уже - 14 мкг/м3. Судя по датчикам, это очень высокий уровень концентрации. Сколько это может продолжаться, почему никто не реагирует и не решает проблему. Нас просто травят чуть ли не каждую ночь, - говорит житель Актау.

Жители Актау снова жалуются на существенное превышение концентрации сероводорода в воздухе

Жители Актау снова жалуются на существенное превышение концентрации сероводорода в воздухе


Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии. К слову, запрос по поводу превышения водорода экологам был отправлен еще в минувшую пятницу, 12 августа, но пока наши журналисты так и не дождались ответа.

Напомним, горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, которую зафиксировали измерительные приборы.



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