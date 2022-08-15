Загрязнение воздуха в Актау подтвердили специалисты

Фото взято из открытого источника
Как рассказали в ведомстве, в связи с указанной ситуацией специалисты департамента экологии Мангистауской области в дневное и ночное время провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон. По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения.
- В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводятся работы по назначению внеплановой проверки в отношении АО «КазАзот», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ГКП «Маңғыстау жылу», и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено, - подчеркнули в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, что ранее горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе.
- В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводятся работы по назначению внеплановой проверки в отношении АО «КазАзот», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ГКП «Маңғыстау жылу», и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено, - подчеркнули в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, что ранее горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе.