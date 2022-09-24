Разлив нефтяных отходов: около 60 миллионов тенге штрафа обязана выплатить компания в Мангистау

Фото департамента экологии
По жалобам жителей Каракиянского района экологи провели внеплановую проверку ТОО «VOID».
Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории розливом нефтяных отходов. Специалисты лаборатории отобрали пробы грунта для исследования.
Кроме того, в деятельности предприятия выявлены грубые нарушения экологического законодательства.
За указанные правонарушения ТОО «VOID» привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК, согласно которой компания обязана выплатить штраф в доход государства в размере 59 728 500 тенге.
Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории розливом нефтяных отходов. Специалисты лаборатории отобрали пробы грунта для исследования.
Кроме того, в деятельности предприятия выявлены грубые нарушения экологического законодательства.
За указанные правонарушения ТОО «VOID» привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК, согласно которой компания обязана выплатить штраф в доход государства в размере 59 728 500 тенге.
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