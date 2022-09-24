Разлив нефтяных отходов: около 60 миллионов тенге штрафа обязана выплатить компания в Мангистау

По жалобам жителей Каракиянского района экологи провели внеплановую проверку ТОО «VOID».Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории розливом нефтяных отходов. Специалисты лаборатории отобрали пробы грунта для исследования.Кроме того, в деятельности предприятия выявлены грубые нарушения экологического законодательства.За указанные правонарушения ТОО «VOID» привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК, согласно которой компания обязана выплатить штраф в доход государства в размере 59 728 500 тенге.