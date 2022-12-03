Несколько сотен тюленей погибли на Каспии

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Как передаёт телеканал «RT» в мессенджере Telegram, около 700 мёртвых тюленей обнаружены на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Их нашли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. Они выясняют, что стало причиной гибели животных.
Напомним, на прошлой неделе тушку млекопитающего нашли на набережной в районе села Сайын Шапагатов. Это уже не первый случай гибели тюленей в нашем регионе.
Их нашли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. Они выясняют, что стало причиной гибели животных.
- Число погибших тюленей может увеличиться, - добавили в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе тушку млекопитающего нашли на набережной в районе села Сайын Шапагатов. Это уже не первый случай гибели тюленей в нашем регионе.