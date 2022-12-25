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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 1513

Вопрос обмеление Каспия обсудили экологи

О проводимых мероприятиях рассказали специалисты.

Фото автора
В адрес министерства экологии поступают вопросы касательно обмеления Каспийского моря, а также озера Караколь.

По словам экологов, обмеление Каспия в последние годы связано с климатическими факторами, обусловленными снижением приточности воды по впадающим рекам.

- Основной приток воды в море поступает из рек Волга (90%) и Жайык (2%). По реке Жайык был подписан ряд документов с российской стороной по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки. В рамках этого проводятся мероприятия по реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительные, дноуглубительные и очистные работы, - отметили специалисты.


Вопрос обмеление Каспия обсудили экологи


По поручению президента прорабатывается вопрос создания государственного научного института по исследованию Каспийского моря.

В целях улучшения экологического состояния озера Караколь столичными экологами совместно с акиматом области принято решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) на месте слива воды из озера Караколь в Каспийское море.

Вопрос обмеление Каспия обсудили экологи



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Комментарии ( 3 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 19:15
Когда успели переименовать Урал?
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:50
Цитата: Bass66
Что будет на сливе?

Можно поставить на сливе недорогой шлюзик и регулировать сток и тем самым уровень Караколя

Жить нужно непременно хорошо
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:27
Не понятно:
принято решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) на месте слива воды из озера Караколь в Каспийское море.
. Как это? На что ТЭО разрабатывают? Что будет на сливе?
 
 

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