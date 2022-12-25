Вопрос обмеление Каспия обсудили экологи

- Основной приток воды в море поступает из рек Волга (90%) и Жайык (2%). По реке Жайык был подписан ряд документов с российской стороной по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки. В рамках этого проводятся мероприятия по реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительные, дноуглубительные и очистные работы, - отметили специалисты.

В адрес министерства экологии поступают вопросы касательно обмеления Каспийского моря, а также озера Караколь.По словам экологов, обмеление Каспия в последние годы связано с климатическими факторами, обусловленными снижением приточности воды по впадающим рекам.По поручению президента прорабатывается вопрос создания государственного научного института по исследованию Каспийского моря.В целях улучшения экологического состояния озера Караколь столичными экологами совместно с акиматом области принято решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) на месте слива воды из озера Караколь в Каспийское море.