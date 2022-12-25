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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 377

Высоким назвали уровень загрязнения Актау

Основные проблемы региона и пути их решения озвучили столичные экологи на встрече с населением Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой
Как сообщают специалисты, по результатам мониторинга уровень загрязнения города характеризуется как высокий - большое содержание взвешенных частиц (пыли) характерно для региона. Это связано с сильными ветрами, из-за чего образуется пыление - природный фактор.

Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха по региону не установлено.

По итогам девяти месяцев этого года на нашу область приходится 70 тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ из 900 тысяч тонн по стране, что на 31,1 процента выше аналогичного периода (53,3 тысяч тонн).

Высоким назвали уровень загрязнения Актау


- Причинами роста выбросов являются разработка новых месторождений углеводородного сырья и увеличение добычи нефти и газа на действующих месторождениях, - отметили экологи.


Основные экологические проблемы региона - это размещение радиоактивных отходов на хвостохранилище «Кошкар-Ата», исторически накопленные нефтяные отходы, размещение бесхозяйных химических отходов, пыление от деятельности карьеров и несовершенная система управления отходами.

Доля переработки и утилизации за девять месяцев составила 31 процент, что выше аналогичного уровня 2021 года на 3,7 процентных пункта (27,3 процента).

Высоким назвали уровень загрязнения Актау


Одним из злободневных вопросов, который волнует население - это рекультивация радиоактивных отходов хвостохранилища «Кошкар-Ата». Решение вопроса сдвинулось с «мертвой точки». В 2021-2022 годы рекультивировано 530 гектаров. На это за два года было выделено 4,0 миллиарда тенге. На 2023 год выделено 2,6 миллиарда тенге. Работы будут завершены в 2025 году.

Решается также вопрос с бесхозяйными нефтеотходами вблизи Жанаозена общей площадью 992 гектаров. Уже очищено 620 гектаров. Работы планируются завершить в 2026 году.

Еще одной проблемой является деятельность карьеров вблизи села Шетпе. Пыль от транспортировки, дробления щебня и взрывных работ загрязняет атмосферный воздух. По результатам экологических проверок предприятий (13 субъектов) приостановлена деятельность четырех объектов. Даны предписания по оснащению пылеочистных установок, взрывных работ с учетом сейсмической безопасности и направления ветра.

Акимату области рекомендовано ограничить заключение контрактов (лицензий) на недропользование вокруг села Шетпе и совместно с недропользователями обеспечить строительство внутрикарьерных автодорог с твердым покрытием.

Высоким назвали уровень загрязнения Актау



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:33
Наши "рулевые" разных уровней думают прежде всего о личных доходах, а об экологии - в последнюю очередь.
Когда-то эти вопросы будут решены.
Но как говорил поэт: "Жаль лишь одно, в эту пору прекрасную, жить не придется ни мне, ни тебе".
 
 

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