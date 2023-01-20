Сброс грязной воды в море взволновал жителя Актау





По словам автора видео, он уже не первый раз наблюдает, как в море на побережье 7 микрорайона стекает вода с неприятным запахом.— Эта канализационная вода сбрасывается прямо в море, скорее всего, сброс идёт из одного из расположенных на набережной кафе. Особенно в выходные дни идёт сильный слив нечистот в море, - рассказал автор видео.Данное видео редакция направила в департамент экологии Мангистауской области и ожидает от них комментарий.