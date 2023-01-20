Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Января
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.77 KZT
  • €1 = 501.04 KZT
  • 1 RUB = 6.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 1381

Сброс грязной воды в море взволновал жителя Актау

Житель Актау записал видео, на котором, по его словам, снято то, как в море стекают, предположительно, канализационные воды. Запись была сделана в районе побережья 7 микрорайона.

Кадр видео
По словам автора видео, он уже не первый раз наблюдает, как в море на побережье 7 микрорайона стекает вода с неприятным запахом.

— Эта канализационная вода сбрасывается прямо в море, скорее всего, сброс идёт из одного из расположенных на набережной кафе. Особенно в выходные дни идёт сильный слив нечистот в море, - рассказал автор видео.



Данное видео редакция направила в департамент экологии Мангистауской области и ожидает от них комментарий.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 AlexSol (Посетители) Сегодня, 12:18
На набережной 1 микрорайона (Яхтклуб) постоянно идёт сброс дурнопахнущей воды. Люди гадят там же, где живут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • ak12
  • AlexSol
 uzcepilov (Посетители) Сегодня, 11:54
А что делать, если это кафе держат люди из власти. Тут либо власть - либо совесть, так устроен мир...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:53
Интересно какая отмазка будет???Восполнение объемов мелеющего Каспия??
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика