В Каспий выпустили две тонны краснокнижной рыбы

Два месяца сотрудники департаментов пограничной службы КНБ по Атырауской и Мангистауской областям проводили рыбоохранную акцию «Бекіре».За нарушение установленных режимов и правил рыболовства был задержан 81 человек на 34 маломерных судах. На них в общем наложили штрафов на сумму 2 302 875 тенге. Изъято 152 550 метров браконьерских сетей, 6 650 метров крючковых снастей.В естественную среду обитания выпущено 348 (2 175 килограммов) особей рыб осетровых пород, 14 722 (9 984 килограмма) особей рыб частиковых пород и 7 (141 килограмм) тюленей.По предварительным данным, государству предотвращен ущерб на сумму свыше 746 миллионов тенге.Кроме этого, в схронах обнаружено 32 (160 килограммов) особей рыб осетровых пород и 1 742 (433 килограмм) особей рыб частиковых пород.