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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 92

В Каспий выпустили две тонны краснокнижной рыбы

В рамках рыбоохранной акции задержан 81 нарушитель, сообщает пограничная служба КНБ РК.

Фото пограничной службы КНБ РК
Два месяца сотрудники департаментов пограничной службы КНБ по Атырауской и Мангистауской областям проводили рыбоохранную акцию «Бекіре».

За нарушение установленных режимов и правил рыболовства был задержан 81 человек на 34 маломерных судах. На них в общем наложили штрафов на сумму 2 302 875 тенге. Изъято 152 550 метров браконьерских сетей, 6 650 метров крючковых снастей.

В Каспий выпустили две тонны краснокнижной рыбы


В естественную среду обитания выпущено 348 (2 175 килограммов) особей рыб осетровых пород, 14 722 (9 984 килограмма) особей рыб частиковых пород и 7 (141 килограмм) тюленей.

В Каспий выпустили две тонны краснокнижной рыбы


По предварительным данным, государству предотвращен ущерб на сумму свыше 746 миллионов тенге.

В Каспий выпустили две тонны краснокнижной рыбы


Кроме этого, в схронах обнаружено 32 (160 килограммов) особей рыб осетровых пород и 1 742 (433 килограмм) особей рыб частиковых пород.




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