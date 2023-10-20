Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Октября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.06 KZT
  • €1 = 507.23 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 960

Уровень моря снизился на 114 сантиметров: судьбой Каспия обеспокоены в Азербайджане

За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает Vesti.az.

Фото из архива Lada.kz
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева отметила, что по сравнению с Балтийским морем нынешний уровень Каспийского моря составляет -28,78 метра.

- За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме, - цитирует заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайру Тагиеву портал Vesti.az.


Каспий - новый Арал. К чему приведёт обмеление?
В октябре 2023 года сообщалось, что из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива в Туркменистане полностью исчезла.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика