Уровень моря снизился на 114 сантиметров: судьбой Каспия обеспокоены в Азербайджане

Фото из архива Lada.kz
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева отметила, что по сравнению с Балтийским морем нынешний уровень Каспийского моря составляет -28,78 метра.
Каспий - новый Арал. К чему приведёт обмеление?
В октябре 2023 года сообщалось, что из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива в Туркменистане полностью исчезла.
- За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме, - цитирует заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайру Тагиеву портал Vesti.az.
Каспий - новый Арал. К чему приведёт обмеление?
В октябре 2023 года сообщалось, что из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива в Туркменистане полностью исчезла.
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