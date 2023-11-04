Экоцидом считают аварию на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау

- Учитывая характер происходящего, мне видится, что дело должно развиваться по статье 169 УК РК (Экоцид). Стоит отметить, что мы уже успели привлечь внимание международного экспертного сообщества по выбросам метана в результате этого пожара, - говорит руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Исходя из первичной информации расследования, заявляют экологи, это преступная халатность.Напомним, стали известны причины аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау.