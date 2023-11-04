Экоцидом считают аварию на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау

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Исходя из первичной информации расследования, заявляют экологи, это преступная халатность.
Для справки:
Статья 169 УК РК - Экоцид.
Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию. Наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства РК или без такового.
Напомним, стали известны причины аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау.
- Учитывая характер происходящего, мне видится, что дело должно развиваться по статье 169 УК РК (Экоцид). Стоит отметить, что мы уже успели привлечь внимание международного экспертного сообщества по выбросам метана в результате этого пожара, - говорит руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Для справки:
Статья 169 УК РК - Экоцид.
Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию. Наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства РК или без такового.
Напомним, стали известны причины аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау.
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