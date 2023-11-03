СМИ: Стали известны причины аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
Комитет промышленной безопасности, как передает «Ак Жайык», провел совещание с сервисными организациями, проводящими буровые, подземные и капитальные ремонтные работы, по вопросам усиления контроля на опасных промышленных объектах, обеспечения безаварийной работы технологических процессов и максимального обеспечения промышленной безопасности.
На совещании были назвали причины возникновения аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области, произошедшей 9 июня 2023 года.
Комиссия провела расследование и установила причины и обстоятельства возникновения аварии. По результатам расследования стало известно, что субподрядная организация ТОО «Заман Энерго»:
- осуществляла бурение скважин без проектной документации;
- проводила буровые работы с буровой установкой, не оборудованной в соответствии с проектной документацией;
- не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины;
- не осуществляла промывку скважины перед подъемом инструмента в целях своевременного распознавания доаварийных ситуаций и предупреждения выбросов;
- не контролировала объем бурового раствора, заливаемого (вытесняемого) в скважину в соответствии с объемом поднимаемых (опускаемых) бурильных труб в процессе проведения спускоподъемных операций;
- не контролировала показатели концентрации газов в буровом растворе.
Помимо этого, ТОО «Бузачи Нефть» и подрядная организация ТОО «Caspian Drilling» не проводили надлежащий производственный контроль технологических процессов бурения и наблюдение за эксплуатацией соответствующей буровой установки, а также не осуществляли авторский надзор за методикой приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора в процессе строительства скважин.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошел выброс газо-водяной смеси. Он перешел в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.
Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».
Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.
На совещании были назвали причины возникновения аварии на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области, произошедшей 9 июня 2023 года.
Комиссия провела расследование и установила причины и обстоятельства возникновения аварии. По результатам расследования стало известно, что субподрядная организация ТОО «Заман Энерго»:
- осуществляла бурение скважин без проектной документации;
- проводила буровые работы с буровой установкой, не оборудованной в соответствии с проектной документацией;
- не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины;
- не осуществляла промывку скважины перед подъемом инструмента в целях своевременного распознавания доаварийных ситуаций и предупреждения выбросов;
- не контролировала объем бурового раствора, заливаемого (вытесняемого) в скважину в соответствии с объемом поднимаемых (опускаемых) бурильных труб в процессе проведения спускоподъемных операций;
- не контролировала показатели концентрации газов в буровом растворе.
Помимо этого, ТОО «Бузачи Нефть» и подрядная организация ТОО «Caspian Drilling» не проводили надлежащий производственный контроль технологических процессов бурения и наблюдение за эксплуатацией соответствующей буровой установки, а также не осуществляли авторский надзор за методикой приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора в процессе строительства скважин.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошел выброс газо-водяной смеси. Он перешел в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.
Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».
Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.