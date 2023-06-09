Пожар произошёл на месторождении «Каратурун Южный»

На месторождении «Каратурун Южный» сегодня, 9 июня, в 03:25 часов, в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.- При получении сигнала незамедлительно было принято решение о привлечении на тушение пожара сил и средств по повышенному рангу. В 11:30 часов силы ДЧС были направлены к месту вызова, - сообщили в пресс-службе ведомства.В ДЧС уточнили, что в данный момент пожар всё ещё не ликвидирован. Информацию о пострадавших в ведомстве также не предоставили.- Всего задействовано 74 человека и 16 единиц техники, - добавили в пресс-службе департамента.