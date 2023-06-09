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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 994

Пожар произошёл на месторождении «Каратурун Южный»

На скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Бузачи нефть» произошло возгорание газового фонтана, образовавшегося в результате выброса газо-водяной смеси. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, пожар ликвидировать пока не удалось.

Коллаж из кадров видео
На месторождении «Каратурун Южный» сегодня, 9 июня, в 03:25 часов, в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

- При получении сигнала незамедлительно было принято решение о привлечении на тушение пожара сил и средств по повышенному рангу. В 11:30 часов силы ДЧС были направлены к месту вызова, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС уточнили, что в данный момент пожар всё ещё не ликвидирован. Информацию о пострадавших в ведомстве также не предоставили.

- Всего задействовано 74 человека и 16 единиц техники, - добавили в пресс-службе департамента.




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