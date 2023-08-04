Риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют - экологи

Фото из архива Lada.kz
Риски для людей вблизи месторождения «Каратурун Южный» в Мангистауской области, где горит скважина №303, отсутствуют, говорится в сообщении департамента экологии Мангистауской области.
- Специалисты тщательно оценивают ситуацию и подтверждают, что на данный момент риски для населения отсутствуют. Кроме того, проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха. Месторождение находится на значительном расстоянии от населённых пунктов: 350 километров от Актау и 70 километров от ближайшего населённого пункта Шебир, - сообщили в ведомстве.
Экологи пояснили, что ликвидация аварии на скважине №303 представляет собой сложную техническую задачу из-за горения фонтанирующего газа и других условий.
- После детального анализа было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины №305 для облегчения давления на горящую скважину №303, - указывается в информации.
После возгорания 9 июня 2023 года на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области были мобилизованы все доступные ресурсы.
- Для управления ликвидацией последствий был создан штаб в составе руководства ТОО «Бузачи Нефть», Мангистауского филиала «АкБерен» профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО «Противопожарная служба &Fare Safety» и других компаний. Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента комитета промышленной безопасности МЧС. Также в ходе консультаций с международными компаниями Halliburton и Schlumberger были рассмотрены различные подходы к устранению аварии, - отметили в департаменте экологии.
Следует отметить, что исследования на месторождении проводит компания «Бузачи Нефть».
- В момент возникновения пожара проводились буровые работы, во время которых и произошёл выброс газо-водяной смеси и последующее возгорание. Все сотрудники подрядной организации были немедленно эвакуированы. Несмотря на то, что добыча газа не проводилась, компания «Бузачи Нефть», в соответствии с законодательством, несёт все расходы по устранению аварии, - указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о крупномасштабном выбросе мощного парникового газа на месторождении Каратурун Восточный. Компания, разрабатывающая скважину, утверждает, что это горячие паровые облака с незначительным содержанием молекул метана.
По последним данным, более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау.
- Специалисты тщательно оценивают ситуацию и подтверждают, что на данный момент риски для населения отсутствуют. Кроме того, проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха. Месторождение находится на значительном расстоянии от населённых пунктов: 350 километров от Актау и 70 километров от ближайшего населённого пункта Шебир, - сообщили в ведомстве.
Экологи пояснили, что ликвидация аварии на скважине №303 представляет собой сложную техническую задачу из-за горения фонтанирующего газа и других условий.
- После детального анализа было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины №305 для облегчения давления на горящую скважину №303, - указывается в информации.
После возгорания 9 июня 2023 года на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области были мобилизованы все доступные ресурсы.
- Для управления ликвидацией последствий был создан штаб в составе руководства ТОО «Бузачи Нефть», Мангистауского филиала «АкБерен» профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО «Противопожарная служба &Fare Safety» и других компаний. Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента комитета промышленной безопасности МЧС. Также в ходе консультаций с международными компаниями Halliburton и Schlumberger были рассмотрены различные подходы к устранению аварии, - отметили в департаменте экологии.
Следует отметить, что исследования на месторождении проводит компания «Бузачи Нефть».
- В момент возникновения пожара проводились буровые работы, во время которых и произошёл выброс газо-водяной смеси и последующее возгорание. Все сотрудники подрядной организации были немедленно эвакуированы. Несмотря на то, что добыча газа не проводилась, компания «Бузачи Нефть», в соответствии с законодательством, несёт все расходы по устранению аварии, - указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о крупномасштабном выбросе мощного парникового газа на месторождении Каратурун Восточный. Компания, разрабатывающая скважину, утверждает, что это горячие паровые облака с незначительным содержанием молекул метана.
По последним данным, более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау.