Пожар все еще не ликвидирован: более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау

Место происшествия
Подрядная компания должна была приступить к бурению наклонных скважин к очагу возгорания газоводяной смеси еще 15 июля, сообщает телеканал «Астана».
Специалисты предлагали пустить по ней специальный раствор для ликвидации пожара. Но работы отложили из-за недостатка необходимых документов на буровую установку.
- На данный момент на ликвидацию затрачено более 300 миллионов тенге, но это лишь начальная сумма, она еще будет увеличиваться, - отметил Данияр Дуйсенбаев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТОО Buzachi Neft.
Также он сообщил, что, возможно, недостаток документов, которые необходимы были для начала работ по ликвидации, произошел из-за человеческого фактора.
- Может, где-то человеческий фактор сыграл потому, что в спешке сейчас все происходит. У всех первоочередная задача - как быстрее ликвидировать пожар. Может, в этой суматохе какие-то бумаги забыли приложить, - прокомментировал Данияр Дуйсенбаев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТОО Buzachi Neft.
Работы по бурению скважины все же планируют начать уже сегодня, 20 июля. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября пожар будет ликвидирован.
Специалисты предлагали пустить по ней специальный раствор для ликвидации пожара. Но работы отложили из-за недостатка необходимых документов на буровую установку.
- На данный момент на ликвидацию затрачено более 300 миллионов тенге, но это лишь начальная сумма, она еще будет увеличиваться, - отметил Данияр Дуйсенбаев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТОО Buzachi Neft.
Также он сообщил, что, возможно, недостаток документов, которые необходимы были для начала работ по ликвидации, произошел из-за человеческого фактора.
- Может, где-то человеческий фактор сыграл потому, что в спешке сейчас все происходит. У всех первоочередная задача - как быстрее ликвидировать пожар. Может, в этой суматохе какие-то бумаги забыли приложить, - прокомментировал Данияр Дуйсенбаев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТОО Buzachi Neft.
Работы по бурению скважины все же планируют начать уже сегодня, 20 июля. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября пожар будет ликвидирован.
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