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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 2109

Трещина в земле напугала жителей села Жетыбай

В социальной сети появилось видео с трещиной в земли в селе Жетыбай. В акимате Каракиянского района прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
Трещина в земле образовалась на территории под названием «ГУ-28», расположенной в северном направлении от месторождения «Асар» в селе Жетыбай.

Трещина в земле напугала жителей села Жетыбай


В акимате Каракиянского района сообщили, что для выявления и изучения причин последствий АО «Мангистаумунайгаз» проводится работа по заключению договора с соответствующим учреждением.

- Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и владельцев крестьянских хозяйств при поддержке АО «Мангистаумунайгаз» проводится работа по выделению спецтехники для выравнивания земли, - сообщили в районном акимате.





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Комментарии ( 3 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 20:30
Абсолютно не адекватные шаги! Нельзя выравнивать! Необходимо наблюдение! Кто это решил, что залатав дырку решит проблему? Так НЕЛЬЗЯ! АУ! ОСТАНОВИТЕСЬ!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:12
Цитата: Ingul
Недра опустошают качая нефть, вот земля и проваливается.

Скоро будет как в Узбекистане... My Webpage...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:38
Недра опустошают качая нефть, вот земля и проваливается.
 
 

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