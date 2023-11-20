Трещина в земле напугала жителей села Жетыбай

- Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и владельцев крестьянских хозяйств при поддержке АО «Мангистаумунайгаз» проводится работа по выделению спецтехники для выравнивания земли, - сообщили в районном акимате.

Трещина в земле образовалась на территории под названием «ГУ-28», расположенной в северном направлении от месторождения «Асар» в селе Жетыбай.В акимате Каракиянского района сообщили, что для выявления и изучения причин последствий АО «Мангистаумунайгаз» проводится работа по заключению договора с соответствующим учреждением.