Ожидать ли снег в Актау

Согласно данным «Яндекс.Погода.» до конца января продержится пасмурная погода. Завтра, 15 января, вечером прогнозируется дождь со снегом.



Температура составит днём -5°C, ночью -3°C. С 16 января и до конца месяца установится плюсовая температура, без осадков.



По информации же «GISMETEO» 17, 27 и 28 января ожидается дождь со снегом при плюсовых показателях температуры. До конца месяца продержится облачная и пасмурная погода.