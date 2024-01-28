Одинокого лебедя искали в Актау

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Специалисты заповедника, прибывшие на набережную 1 микрорайона, опросили всех водителей припаркованных авто, а также гуляющих на берегу людей. Были тщательно осмотрены все окрестности, но результаты оказались безуспешными. Одинокий лебедь исчез.
Инспекторы предполагают, что возможно птицу подобрал кто-то из жителей и выпустил в море.
Напомним, на лебедя наткнулась семейная пара в 1 микрорайоне.
Инспекторы предполагают, что возможно птицу подобрал кто-то из жителей и выпустил в море.
Напомним, на лебедя наткнулась семейная пара в 1 микрорайоне.
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