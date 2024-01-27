Кто поможет? Одинокого лебедя нашли жители Актау

У ресторана «Карвон» семейная пара заметила молодую особь серого цвета. Вероятнее всего, птица больна. Лебедь с трудом взлетает и сразу же приземляется.Мы обратились в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Там нам сообщили, что из-за возможного птичьего гриппа людям не рекомендуется подходить и трогать птицу. Ее должны обследовать специалисты.Видео с местонахождением птицы направлено в городскую ветеринарную станцию.Также нам удалось связаться со специалистами Устюртского государственного природного заповедника, где обещали направить на место своих инспекторов.