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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 204

Габбас Досатов: На озере Караколь наблюдается снижение гибели лебедей

На сегодняшний день в Мангистауской области на озере Караколь число погибших лебедей достигло 1132. Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов сообщил, что наблюдается снижение гибели птиц.

Фото из архива Lada.kz
Габбас Досатов отметил, что ещё рано делать утверждения о том, что массовая гибель лебедей в Мангистау прекратилась. Тем не менее, по словам руководителя инспекции, наблюдается снижение смертности лебедей.

- На сегодняшний день в Мангистауской области число погибших лебедей достигло 1132. В течение последних трех-четырех дней обстановка на территории заказника улучшилась и стабилизировалась. Численность лебедей на озере сократилась, поскольку определенная группа птиц улетела, - сказал Габбас Досатов.


Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев заявлял, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.



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Комментарии ( 1 )

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 jokerok (Посетители) Сегодня, 21:06
Короче похоже просто лебедей больше не осталось вот и рапортуют что всё стабилизировалось.
Часть померла а часть улетела. На Караколе всё спокойно.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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