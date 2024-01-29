Габбас Досатов: На озере Караколь наблюдается снижение гибели лебедей

- На сегодняшний день в Мангистауской области число погибших лебедей достигло 1132. В течение последних трех-четырех дней обстановка на территории заказника улучшилась и стабилизировалась. Численность лебедей на озере сократилась, поскольку определенная группа птиц улетела, - сказал Габбас Досатов.

Габбас Досатов отметил, что ещё рано делать утверждения о том, что массовая гибель лебедей в Мангистау прекратилась. Тем не менее, по словам руководителя инспекции, наблюдается снижение смертности лебедей.Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев заявлял , что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.