Габбас Досатов: На озере Караколь наблюдается снижение гибели лебедей

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Габбас Досатов отметил, что ещё рано делать утверждения о том, что массовая гибель лебедей в Мангистау прекратилась. Тем не менее, по словам руководителя инспекции, наблюдается снижение смертности лебедей.
Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев заявлял, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.
- На сегодняшний день в Мангистауской области число погибших лебедей достигло 1132. В течение последних трех-четырех дней обстановка на территории заказника улучшилась и стабилизировалась. Численность лебедей на озере сократилась, поскольку определенная группа птиц улетела, - сказал Габбас Досатов.
Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев заявлял, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.