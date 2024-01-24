Число погибших лебедей выросло в Мангистау

Эти фотографии жители Актау сделали в районе водоканала «Шора»

Этого мертвого лебедя жители Актау обнаружили на набережной в 15 микрорайоне.

- В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по утилизации погибших птиц. Прежде птиц сжигали в вырытой яме, но теперь их уничтожают с использованием специальной машины, привезенной из Атырауской области, - сказал Бердибек Мархабаев.

- Примерно 95 процентов из них являются птенцами, а остальные - взрослые лебеди с низким иммунитетом. По имеющейся информации, птенцы погибают из-за невозможности адаптироваться к местному климату. Орнитологи предсказывают, что на ассимиляцию потребуется некоторое время. Также важно отметить, что диких птиц не следует кормить кормом. Когда они прибывают на озеро из северных регионов, они должны сами находить себе пищу, - отметил Бердибек Мархабаев.

