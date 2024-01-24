Число погибших лебедей выросло в Мангистау

Фото из архива
В редакцию Lada.kz жители Актау продолжают направлять фотографии погибших лебедей.
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев рассказал, что на озере Караколь найдено 1 110 мёртвых лебедей. На побережье в Каракиянском районе обнаружены еще 69 лебедей.
Бердибек Мархабаев также отметил, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и Rixos Water World Aktau заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент назначил внеплановую проверку отеля.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в Сеть.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля Rixos в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, как и кем был одобрен проект по сливу сточных вод отелем Rixos Aktau в озеро Караколь в Мангистауской области.
Эти фотографии жители Актау сделали в районе водоканала «Шора»
Этого мертвого лебедя жители Актау обнаружили на набережной в 15 микрорайоне.
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев рассказал, что на озере Караколь найдено 1 110 мёртвых лебедей. На побережье в Каракиянском районе обнаружены еще 69 лебедей.
- В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по утилизации погибших птиц. Прежде птиц сжигали в вырытой яме, но теперь их уничтожают с использованием специальной машины, привезенной из Атырауской области, - сказал Бердибек Мархабаев.
Бердибек Мархабаев также отметил, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.
- Примерно 95 процентов из них являются птенцами, а остальные - взрослые лебеди с низким иммунитетом. По имеющейся информации, птенцы погибают из-за невозможности адаптироваться к местному климату. Орнитологи предсказывают, что на ассимиляцию потребуется некоторое время. Также важно отметить, что диких птиц не следует кормить кормом. Когда они прибывают на озеро из северных регионов, они должны сами находить себе пищу, - отметил Бердибек Мархабаев.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и Rixos Water World Aktau заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент назначил внеплановую проверку отеля.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в Сеть.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля Rixos в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, как и кем был одобрен проект по сливу сточных вод отелем Rixos Aktau в озеро Караколь в Мангистауской области.
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