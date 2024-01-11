Департамент экологии назначил внеплановую проверку в отношении отеля «Rixos» в Мангистау

Фото с сайта all.accor.com
Кроме того, привлечены специалисты-орнитологи из Алматы для полноценного изучения причастности сбросов к ранее выявленным фактам гибели лебедей.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования.
Напомним, что в 2022 году «Rixos Water World Aktau» уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в виде штрафа в размере 76 млн. тенге.
Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля «Rixos» в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования.
Напомним, что в 2022 году «Rixos Water World Aktau» уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в виде штрафа в размере 76 млн. тенге.
Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля «Rixos» в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.