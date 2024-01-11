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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 1021

Департамент экологии назначил внеплановую проверку в отношении отеля «Rixos» в Мангистау

Специалистами департамента экологии проведён анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ, сообщает комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Фото с сайта all.accor.com
Кроме того, привлечены специалисты-орнитологи из Алматы для полноценного изучения причастности сбросов к ранее выявленным фактам гибели лебедей.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования. 

Напомним, что в 2022 году «Rixos Water World Aktau» уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в виде штрафа в размере 76 млн. тенге.

Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля «Rixos» в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе.

Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.



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Комментарии ( 6 )

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  • Adai11
 Ареке (Посетители) Сегодня, 12:57
Риксос был есть и будет им по одному месту до лебедей и экологов lol
 
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  • Tankushka
  • Adai11
 Карусель (Посетители) Сегодня, 12:44
DJONSON_ KZ,
Честные экологи есть,но тут уже известны исходы:1 наложат штраф,который для держателей риксоса,сильно по карману не ударит.2 найдут способ закрыть им рот и выдать НУЖНОЕ заключение.3 за N-ную сумму (подарок,премию,вознаграждение),опять же будет выдано НУЖНОЕ заключение.И ничего не изменится.Риксос будет и дальше расширяться,засорять всё вокруг себя и никуда от этого не деться,дешевле штраф платить,чем заключить договор на вывоз и утилизацию нечистот.
 
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  • Adai11
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 12:28
Найдитесь хоть сейчас честные экологи.
 
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  • Дизель
  • Белое ☀️
  • Maximus
  • Adai11
 Око (Посетители) Сегодня, 11:58
В бассейн свой тёплый и внутри отеля пусть и сливают эту чистую отфильтрованную экологически чистую воду! Фу. И как местные, рождённые в Шевченко люди могут вообще туда ездить отдыхать, зная что благодаря им же засоряется море, озеро и гибнет флора и фауна!

всё вижу
 
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  • Placida
  • kolu411
  • tom2005
  • Космос
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  • Adai11
 babe (Посетители) Сегодня, 11:37
Все это уже не вернуть лебедей !!! И посадить тех чиновников, кто давал разрешение на слив сточных вод !!!
 
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 Карусель (Посетители) Сегодня, 11:32
Ой ребята хватит имитацию создавать пожалуйста,никому ничего не будет,пару откатов и штрафов и всё продолжится в том же духе.Запретите дальше расширяться риксосу?-Нет.Закроете риксос?-Нет.А ваши штрафы,ему до одного места.Прибыль от риксоса важнее,чем природа,птицы и животные,и тем более важнее,чем дохлое оборудование МАЭКа и горожане,которые только страдают от этого риксоса
 
 

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