Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь

- По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела, - сказал Жомарт Алиев, председатель комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК.

Нуркен Шарбиев рассказал, что мониторинг за лебедями и их популяцией происходит на озере Караколь ежедневно. По последним данным численность погибших птиц дошла до 826 особей.Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили , что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.Сегодня, 9 января, появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.