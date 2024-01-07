Свыше 600 погибших лебедей: жителей Мангистау попросили не подкармливать птиц

- 21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь. Мы связались со специалистами из Национального референтного центра по ветеринарии, подведомственного Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и с экспертами из Института микробиологии и вирусологии. Они направили специалистов для взятия проб тушек лебедей с целью проведения обследования. По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований, - доложил Габбас Досатов.

- Из предварительных данных следует, что массовая гибель лебедей была вызвана вспышкой птичьего гриппа. Был обнаружен азиатский штамм H5N1. Этот вирус менее заразен для людей, больше влияя на птиц, при этом другие животные переносят его без симптомов. В прошлом году согласно Плана ветеринарно-профилактических мероприятий были вакцинировано поголовье домашней птицы в угрожаемой зоне в количестве 6000 голов. Всего в области имеется три организованных птицеводческих хозяйства, но так как у них закрытый тип содержания они отказались от прививок, - сообщил руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин.

- Экологи и компетентные специалисты должны вместе найти источник проблемы и принять меры по предотвращению возможного распространения явления. Орнитологи должны дать четкие рекомендации по вопросу питания птиц. Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться, - поручил Нурлан Ногаев.

- Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью, - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.