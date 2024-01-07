Свыше 600 погибших лебедей: жителей Мангистау попросили не подкармливать птиц

Фото Устюртского государственного природного заповедника
Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна (вид не занесен в Красную книгу Казахстана) подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Со слов специалиста, силами ветеринарных служб области осуществляется ежедневный мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлечённых факторов.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
Озеро Караколь включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана, является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год водоем посещает более 80 видов перелетных птиц, в числе которых лебеди и беркуты. На этом водно-болотном угодье в разные сезоны года обитает до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Ранее сообщалось, что на берегу озера Караколь обнаружено 30 мертвых лебедей.
Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау.
Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео, где тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области заявили, что лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи. Чтобы спасти популяцию лебедей на озере Караколь, по мнению специалистов, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц. При этом в бюджете средств на это не предусмотрено, поэтому в управлении призывают спонсоров и волонтеров подключиться к спасению птиц.
В пятницу, 5 января, специалисты обнаружили более 500 мёртвых лебедей на озере Караколь.
- 21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь. Мы связались со специалистами из Национального референтного центра по ветеринарии, подведомственного Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и с экспертами из Института микробиологии и вирусологии. Они направили специалистов для взятия проб тушек лебедей с целью проведения обследования. По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований, - доложил Габбас Досатов.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
- Из предварительных данных следует, что массовая гибель лебедей была вызвана вспышкой птичьего гриппа. Был обнаружен азиатский штамм H5N1. Этот вирус менее заразен для людей, больше влияя на птиц, при этом другие животные переносят его без симптомов. В прошлом году согласно Плана ветеринарно-профилактических мероприятий были вакцинировано поголовье домашней птицы в угрожаемой зоне в количестве 6000 голов. Всего в области имеется три организованных птицеводческих хозяйства, но так как у них закрытый тип содержания они отказались от прививок, - сообщил руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин.
Со слов специалиста, силами ветеринарных служб области осуществляется ежедневный мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлечённых факторов.
- Экологи и компетентные специалисты должны вместе найти источник проблемы и принять меры по предотвращению возможного распространения явления. Орнитологи должны дать четкие рекомендации по вопросу питания птиц. Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться, - поручил Нурлан Ногаев.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
- Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью, - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.
Озеро Караколь включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана, является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год водоем посещает более 80 видов перелетных птиц, в числе которых лебеди и беркуты. На этом водно-болотном угодье в разные сезоны года обитает до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Ранее сообщалось, что на берегу озера Караколь обнаружено 30 мертвых лебедей.
Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау.
Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео, где тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области заявили, что лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи. Чтобы спасти популяцию лебедей на озере Караколь, по мнению специалистов, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц. При этом в бюджете средств на это не предусмотрено, поэтому в управлении призывают спонсоров и волонтеров подключиться к спасению птиц.
В пятницу, 5 января, специалисты обнаружили более 500 мёртвых лебедей на озере Караколь.