Массовый мор на озере Караколь: названа причина смерти лебедей

Погибшие лебеди. Фото специалистов Устюртского государственного природного заповедника
В департаменте экологии региона сообщили, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.
Напомним, туши 30 погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника «Каракия-Караколь».
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.
Напомним, туши 30 погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника «Каракия-Караколь».
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