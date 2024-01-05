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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 20:25

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Более 500 мертвых лебедей обнаружено на озере Караколь

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили, что на сегодняшний день обнаружено 506 тушек лебедей на озере Караколь.

Кадр видео
Информация о количестве погибших лебедей на озере Караколь обновляется каждый день. Так, на 5 января сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обнаружены тушки уже 506 лебедей.

Корреспонденты Lada.kz запечатлели на видео масштаб трагедии на озере Караколь.



Напомним, ранее сообщалось, что на берегу озера Караколь обнаружено 30 мертвых лебедей.

Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау.

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.

В управлении сельского хозяйства Мангистауской области заявили, что лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи. Чтобы спасти популяцию лебедей на озере Караколь, по мнению специалистов, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц. При этом в бюджете средств на это не предусмотрено, поэтому в управлении призывают спонсоров и волонтеров подключиться к спасению птиц.



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