Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.06 KZT
  • €1 = 499.84 KZT
  • 1 RUB = 5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 8

Управление ветеринарии Мангистау: Лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи

Чтобы спасти популяцию лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц. Такое мнение озвучил руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев.

Фото Устюртского государственного природного заповедника
По словам специалиста, сотни погибших особей не пережили эту зиму в первую очередь из-за нехватки пищи, а птичий грипп стал второстепенной причиной.

«В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе. Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам», - сказал Бердибек Маркабаев.


По мнению главного ветеринара области, помочь с закупом и организацией питания могут спонсоры и волонтеры. Само же управление пока занимается организацией прививок домашним птицам. Ими на данный момент привито порядка 6 000 пернатых.

Напомним, официально подтверждена смерть 227 лебедей на озере Караколь. Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика