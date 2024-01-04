Управление ветеринарии Мангистау: Лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи



«В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе. Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам», - сказал Бердибек Маркабаев.

По словам специалиста, сотни погибших особей не пережили эту зиму в первую очередь из-за нехватки пищи, а птичий грипп стал второстепенной причиной.По мнению главного ветеринара области, помочь с закупом и организацией питания могут спонсоры и волонтеры. Само же управление пока занимается организацией прививок домашним птицам. Ими на данный момент привито порядка 6 000 пернатых.Напомним, официально подтверждена смерть 227 лебедей на озере Караколь. Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.