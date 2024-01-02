Массовая гибель лебедей на озере Караколь: специалисты обнаружили 227 тушек птиц

- На момент публикации информации о приуменьшении числа погибших лебедей инспекторами заповедника обнаружено 132 погибших лебедя. На сегодняшний день обнаружили уже 227 погибших птиц. 132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января в установленном ветеринарным законодательством порядке. Информация будет обновляться по мере поступления, - рассказали в департаменте экологии региона.

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника 21 декабря при проведении охранных мероприятий на озере Караколь подтвердили факт гибели 30 особей лебедя-шипуна (вид не занесён в Красную книгу Казахстана).Специалисты изъяли пробы для проведения лабораторных исследований. Результаты показали, что у погибших лебедей был вирус птичьего гриппа.Напомним, ранее сообщалось , что на берегу озера Караколь обнаружено 30 мертвых лебедей.Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау.Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео тушки мертвых лебедей на озере Караколь. Он подчеркнул, что погибших птиц на Караколе значительно больше, чем гласят официальные данные.