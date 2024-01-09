Виноват ли Rixos в смерти лебедей, выясняют экологи Актау

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В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что буквально сегодня-завтра проверят факт сброса воды в озеро Караколь. Уже взяты пробы воды. Если по результатам анализа проб воды будет установлено превышение предельно-допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ, на отель может быть наложен штраф, правда, сумма пока неизвестна, так как она рассчитывается в соответствии с объемом и составом сточных вод.
К слову, это не первый случай, когда отель сливает сточную воду в озеро Караколь. Два года назад отель Rixos оштрафовали на 76 миллионов тенге за нарушения требований экологического законодательства при сбросе сточных вод.
Отель Rixos Water World Aktau расположен на берегу Каспийского моря в 20 километрах от города Актау.
Озеро Караколь является водно-болотным угодьем, то есть это особо охраняемая природная территория. Она относится к Карагие-Каракольскому государственному зоологическому заказнику республиканского значения. На озере обитают свыше 20 видов птиц, внесенных в Красную книгу Казахстана и в Красный список Международного союза охраны природы, такие как кудрявый пеликан и савка.
В этом году зафиксировано уже свыше 600 случаев гибели лебедей. Разобраться в причинах массового падежа и выработке алгоритмов его профилактики приедут орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.
«В субботу, 6 января, были отобраны пробы возле трубы, однако факта слива в этот день не установлено. Работы по мониторингу специалистами продолжались. Позавчера, 7 января текущего года были отобраны пробы непосредственно в самой трубе, факт слива. В настоящее время проводится исследование», - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Мангистауской области Магжан Галымов.
К слову, это не первый случай, когда отель сливает сточную воду в озеро Караколь. Два года назад отель Rixos оштрафовали на 76 миллионов тенге за нарушения требований экологического законодательства при сбросе сточных вод.
Отель Rixos Water World Aktau расположен на берегу Каспийского моря в 20 километрах от города Актау.
Озеро Караколь является водно-болотным угодьем, то есть это особо охраняемая природная территория. Она относится к Карагие-Каракольскому государственному зоологическому заказнику республиканского значения. На озере обитают свыше 20 видов птиц, внесенных в Красную книгу Казахстана и в Красный список Международного союза охраны природы, такие как кудрявый пеликан и савка.
В этом году зафиксировано уже свыше 600 случаев гибели лебедей. Разобраться в причинах массового падежа и выработке алгоритмов его профилактики приедут орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.