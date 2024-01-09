Виноват ли Rixos в смерти лебедей, выясняют экологи Актау

«В субботу, 6 января, были отобраны пробы возле трубы, однако факта слива в этот день не установлено. Работы по мониторингу специалистами продолжались. Позавчера, 7 января текущего года были отобраны пробы непосредственно в самой трубе, факт слива. В настоящее время проводится исследование», - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Мангистауской области Магжан Галымов.



