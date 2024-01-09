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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 1172

Виноват ли Rixos в смерти лебедей, выясняют экологи Актау

В Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля «Rixos» в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Кадр из видео
В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что буквально сегодня-завтра проверят факт сброса воды в озеро Караколь. Уже взяты пробы воды. Если по результатам анализа проб воды будет установлено превышение предельно-допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ, на отель может быть наложен штраф, правда, сумма пока неизвестна, так как она рассчитывается в соответствии с объемом и составом сточных вод.

«В субботу, 6 января, были отобраны пробы возле трубы, однако факта слива в этот день не установлено. Работы по мониторингу специалистами продолжались. Позавчера, 7 января текущего года были отобраны пробы непосредственно в самой трубе, факт слива. В настоящее время проводится исследование», - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Мангистауской области Магжан Галымов.


К слову, это не первый случай, когда отель сливает сточную воду в озеро Караколь. Два года назад отель Rixos оштрафовали на 76 миллионов тенге за нарушения требований экологического законодательства при сбросе сточных вод.



Отель Rixos Water World Aktau расположен на берегу Каспийского моря в 20 километрах от города Актау.

Озеро Караколь является водно-болотным угодьем, то есть это особо охраняемая природная территория. Она относится к Карагие-Каракольскому государственному зоологическому заказнику республиканского значения. На озере обитают свыше 20 видов птиц, внесенных в Красную книгу Казахстана и в Красный список Международного союза охраны природы, такие как кудрявый пеликан и савка.



В этом году зафиксировано уже свыше 600 случаев гибели лебедей. Разобраться в причинах массового падежа и выработке алгоритмов его профилактики приедут орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.



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Комментарии ( 3 )

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  • мунайши73
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:30
Для анализов нужно выждать момент когда появятся выбросы с прачки отеля. Там будет такой химический букет, что мама не горюй

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Кинст
  • Космос
  • мунайши73
  • 70712
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 14:45
7 января текущего года были отобраны пробы непосредственно в самой трубе, факт слива.

Не важно, что течёт из этой трубы--минеральная вода или нечистоты, но, как объяснит исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Мангистауской области Магжан Галымов сам факт нахождения этой самой трубы в особо охраняемой природной территории? Отсюда вся проблема! Какого чёрта там брать из трубы какие-то пробы если её там вообще не должно быть!? Пусть тянут эту трубу в ближайшие очистные сооружения! У них на это денег хватит!
 
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  • Банкир
  • Космос
  • дорожник
  • 70712
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:16
Мне пофиг лебеди. Но кроме Риксоса в природоохранной зоне находится городок строителей, они там едят, справляют естественные надобности ,ремонтируют и заправляют технику. Меня с братом однажды задержала и сопроводила в город природоохранная полиция, за факт нахождения в том месте со спинингом и десятью тарашками. Спининг вернули после оплаты штрафа, рыбу нет. Я требую сатисфакции. Пусть на эту тему выскажется нащальника природоохранной полиции.
 
 

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