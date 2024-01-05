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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

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Блогер из Актау откликнулся на призыв о необходимости кормить ослабших лебедей на озере Караколь

Неравнодушный к природе местный блогер Азамат Сарсенбаев сегодня отправился на закуп ячменя для того, чтобы покормить лебедей, которые, по мнению главного ветеринара области, гибнут от нехватки пищи и мороза.

Кадр из видео
Призыв кормить ослабленных лебедей озвучил вчера, 4 января, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев. По его словам, массовая гибель лебедей только отчасти связана с птичьим гриппом. И лебеди являются постоянными носителями данного вируса, но заболевают только при ослаблении иммунитета, которое происходит вследствие сильных морозов и недостатка пищи.

Погибшие лебеди в основном молодые особи, не успевшие окрепнуть и набрать достаточное количество жира, вот почему, заявляет ветеринар, важно подкармливать пернатых. Однако средств в бюджете области на это не предусмотрено, и поэтому чиновник обратился к населению с просьбой помочь спасти птиц.

На призыв откликнулся блогер Азамат Сарсенбаев, которого, к слову, не раз штрафовал комитет лесного хозяйства и животного мира за совершение видеосъемок на озере Караколь.

«Прочитал в Ладе статью про лебедей, и решил, что нужно оказать содействие. Раз дело в недоедании, нехватке кормовой базы, важно спасти птиц. Бюджетом такие расходы не предусмотрены. Я задумался и решил внести свою лепту, ведь сам поднял эту тему, надо довести ситуацию до логического конца. Куплю мешок ячменя, рассыплю на берегу Караколя, возможно, получится тем самым помочь хоть какой-то части птиц. Это, конечно, будет капля в море, но хоть что-то», - рассказал блогер на странице в социальных сетях.

На вопрос, планирует ли Азамат Сарсенбаев взять на себя обязательства по сбору средств и покупке кормов на постоянной основе, он ответил, что очень надеется на отклик волонтеров.

«Если не будет никаких волонтерских движений от местной общественности и экологов, то придется, вероятно, брать в свои руки, объявлять сбор средств и организовывать регулярное кормление птиц», - заключил блогер.


Напомним, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области рассказал о том, что основной причиной гибели птиц является нехватка кормовой базы, а не птичий грипп, как заявляли ранее в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.



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