Блогер из Актау откликнулся на призыв о необходимости кормить ослабших лебедей на озере Караколь

«Прочитал в Ладе статью про лебедей, и решил, что нужно оказать содействие. Раз дело в недоедании, нехватке кормовой базы, важно спасти птиц. Бюджетом такие расходы не предусмотрены. Я задумался и решил внести свою лепту, ведь сам поднял эту тему, надо довести ситуацию до логического конца. Куплю мешок ячменя, рассыплю на берегу Караколя, возможно, получится тем самым помочь хоть какой-то части птиц. Это, конечно, будет капля в море, но хоть что-то», - рассказал блогер на странице в социальных сетях.



«Если не будет никаких волонтерских движений от местной общественности и экологов, то придется, вероятно, брать в свои руки, объявлять сбор средств и организовывать регулярное кормление птиц», - заключил блогер.