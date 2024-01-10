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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 1912

В Rixos Актау прокомментировали гибель лебедей: проект сброса очищенных сточных вод в Караколь был утвержден при строительстве отеля

Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе.

Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев
Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются отчищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.

- Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку и соответственно уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь, - сказал генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau».


Он отметил, что в сезон, когда отель полный, и гостей много, эту воду используют как техническую для полива деревьев. А с начала осени значительно сокращается использование и сброс данной воды.

- Видите, территория у нас вся зеленая, соответственно для поддержания мы используем эту воду. В зимнее время система находится в спящем режиме, соответственно, с конца сентября мы не используем в полном объеме, только для поддержания технического состояния. В неделю один раз подключаем, для очистки системы, специалисты это знают, и соответственно, мы сбрасываем минимально 50–60 кубов в неделю, - говорит Серик Исагалиев.


Серик Исагалиев отметил, что в штате отеля «Rixos Water World Aktau» имеется свой эколог, который приходит и проводит проверки ежеквартально.

- Все проверяется, берутся анализы, которые мы сдаем в департамент экологии. Соответственно, если сброс эмиссии на Караколь, все документации, все появилсяразрешения имеются у нас. Потому что, когда проект отеля , не было центральной канализационной системы, соответственно, этот проект сброса воды в Караколь был утвержден. Сейчас в данный момент с 2023 года уже подключили центральную канализацию, инфраструктура есть, сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции потому, что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заявил Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев.


Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил, что это происходит из-за подъема ила с дна озера под воздействием значительного давления воды.

- Мы тоже за проверку, пусть соответствующие органы придут и возьмут анализы. Мы предоставим свою документацию, чтобы справедливое расследование было. Мы готовы сотрудничать со всеми. Мы ничего не скрываем и показываем, потому что «Rixos Water World Aktau» за зеленую экономику. На данный момент в нашем отеле идет процесс отказа от пластика, - отметил Серик Исагалиев.




Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля «Rixos» в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.



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Комментарии ( 8 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:58
Риксос чистой воды неувиновен! И уады все чистый, и неувиновенасть уровня "все вклющено", и вааще патамушта, патамушта.., адин раз патамушта канализации нэт, а разрешаюший ест, второй раз патамушта вообще зелень паливают, а не только рубят.
И поэтому, надо все руководство отправить за бюджет в Монте Карло, там Рафик давно уже ждет, скушает, песенка пайот - "...а белый лебедь на пруду, сказал прилягу отдохну, смотреть устал уже на всю белиберду... bye Мир всем!
 
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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:44
Отопительные котлы и системы чем чистили. Скорей всего лимонной кислотой. Без соблюдения технологии и регламента. А, что делает кислота, так вот она съедает всю накипь и после ее травят хлором, чтоб трубы не разъело. А потом промывают водой. Вот отсюда и черная вода от чугуна и алюминия и всякая химия. Может это и ил, но вот только ила там с сантиметров 30-40, а потом ракушка. Этот ил за час, а может чуть больше смыло бы, но смотришь на эту черную муть и как будто там болото. Конечно это не утверждение, что этим Риксос занимается. Это так к размышлению.
 
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  • K_e_k_s
  • Ed Word
  • Карусель
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 17:50
Странно что до сих пор, на лебедей не завели уголовное дело.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 808
  • K_e_k_s
  • Космос
  • Око
 Карусель (Посетители) Сегодня, 17:30
А можно узнать цену разрешительных документов?)))В замечательное время живем:Народу удавку всё туже на шее затягивают-оказывается государство делает это только для улучшения жизни (правда не понятно чьей),в стране всё дорожает,а со слов депутатов всё хорошо.И растет абсолютно всё,ну кроме зарплат конечно,тут тоже у нас всё стабильно.Гибнут тюлени,люди снимают на видео что-то непонятное,черное в море,тоже ничего толком не нашли,снимают лисий хвост,тоже всё нормально,гибнут лебеди,тоже сами по себе.Куда движемся,в светлое будущее???Возможно,только не понятно для кого оно светлое.Раньше,чтобы толком не работать и жить шикарно,надо было свой бизнес открыть и всё,а теперь надо в депутаты рваться,сидишь себе тихонечко на заседаниях,выдумываешь всякую чушь и бред,назначаешь бешеные премии и всё,жизнь удалась
 
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  • 808
  • Космос
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:25
Все чисто, а лебеди просто сами по себе помирают. Старые наверно были, просто так совпало, ага
 
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  • Око
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 17:20
Ирон, как только они сами себя палками не забили, остаётся вопросом :-)
 
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  • ЛШП
  • 808
  • Космос
 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:06
Как всегда отмашки мы делаем озеро чище это маэк походу загрязняет караколь.или лебеди сами принесли заразу.они ведь летают куда хотят и таскают всякую заразу.а с приходом риксоса посмотрите сколько людей шасливы?сколько новых джипов купили.так что жизнь налаживаеться.и не нойте .а лебеди сами виноваты сами заразу принесли
 
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  • 808
  • Космос
 Око (Посетители) Сегодня, 17:01
Ну вот, оказывается... Риксос ещё и наполняет озеро! Благим делом занимаются. (это сарказм). А экспертиза покажет дистиллят. Вот благодаря которому вся микрофлора и уничтожается.

всё вижу
 
 

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