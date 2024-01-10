В Rixos Актау прокомментировали гибель лебедей: проект сброса очищенных сточных вод в Караколь был утвержден при строительстве отеля

- Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку и соответственно уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь, - сказал генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau».

- Видите, территория у нас вся зеленая, соответственно для поддержания мы используем эту воду. В зимнее время система находится в спящем режиме, соответственно, с конца сентября мы не используем в полном объеме, только для поддержания технического состояния. В неделю один раз подключаем, для очистки системы, специалисты это знают, и соответственно, мы сбрасываем минимально 50–60 кубов в неделю, - говорит Серик Исагалиев.

- Все проверяется, берутся анализы, которые мы сдаем в департамент экологии. Соответственно, если сброс эмиссии на Караколь, все документации, все появилсяразрешения имеются у нас. Потому что, когда проект отеля , не было центральной канализационной системы, соответственно, этот проект сброса воды в Караколь был утвержден. Сейчас в данный момент с 2023 года уже подключили центральную канализацию, инфраструктура есть, сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции потому, что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заявил Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев.

- Мы тоже за проверку, пусть соответствующие органы придут и возьмут анализы. Мы предоставим свою документацию, чтобы справедливое расследование было. Мы готовы сотрудничать со всеми. Мы ничего не скрываем и показываем, потому что «Rixos Water World Aktau» за зеленую экономику. На данный момент в нашем отеле идет процесс отказа от пластика, - отметил Серик Исагалиев.