Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь

- А пока мы видим разрозненные публикации мнений экспертов и псевдо-экспертов, которые зачастую противоречат друг другу. Да и информация о том, что в Актау прибыли алматинские орнитологи, не совсем соответствует действительности, потому что прибыл только один орнитолог, и не из Алматы, а из Астаны. К тому же выяснилось, что этот орнитолог в первый раз в жизни приехал на Караколь. И давать конкретные рекомендации по ликвидации птичьего гриппа, думаю, он не собирается, как, наверное, ждут от него (с надеждой) некоторые чиновники, потому что он всего лишь орнитолог, а не вирусолог и не ветеринар. Для этого, повторюсь, нужен консилиум разных узких специалистов, - заявил Адильбек Козыбаков.

- В настоящее время в стране нет орнитологов, которые знают о птицах Караколя с научно-практической точки зрения больше, чем они. Еще один вопрос, которым я задаюсь – почему экологи отдела охраны окружающей среды ТОО «МАЭК» остаются в стороне? Основной природопользователь озера Караколь, предприятие, относящееся к первой категории хозяйственной деятельности по экологической опасности, обязано непосредственно вмешиваться в решение данной экологической проблемы,- пишет биолог.

- Выводы и рекомендации общественной комиссии мы озвучим после получения результатов анализов воды и заключений экспертов, - отметил биолог.



- На сегодняшний день количество обнаруженных тушек лебедей достигло 828 особей, причина смерти – птичий грипп, подтвержденный лабораторными анализами. Вирусы некоторых форм птичьего гриппа могут быть опасны и для людей, и для домашней птицы. Но почему-то до сих пор не объявили карантин, не закрыли озеро Караколь от посетителей. В связи с широким резонансом вокруг этой темы, на Караколь каждый день приезжают разные группы журналистов, блогеров, активистов и простых граждан, проезжающих мимо озера. Они ходят по берегу, наступают на птичий помет, с которым можно занести вирусы птичьего гриппа домой,- написал Адильбек Козыбаков.