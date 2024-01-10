Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь

Кадр из видео
Только через такой консилиум, как считает Адильбек Козыбаков, можно выработать обоснованные и объективные рекомендации для разрешения ситуации на озере Караколь. Присутствие на озере одного орнитолога, которого привлекли местные власти, недостаточно.
Биолог отметил, что он ожидал приезд двух алматинских орнитологов – Федора Карпова и Виктории Ковшарь, которые более десяти лет изучают орнитофауну Караколя, в том числе ежегодно проводят зимний учет и мониторинг птиц.
Адильбек Козыбаков также отметил, что в составе общественной комиссии, созданной для выявления нарушений природоохранного законодательства на озере Караколь и содействия уполномоченным органам в выявлении причин массовой гибели лебедей, как независимые эксперты от Регионального экологического совета ассоциации ECOJER, Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта», общественного объединения «Маңғыстау табиғаты», волонтерского отряда «Қаракөл сақшылары» и клуба «Эколидер», они взяли пробы воды озера Караколь из нескольких точек.
Он также написал, что удивлен тем, что в регионе все еще не объявлен карантин и озеро Караколь не закрыто для посетителей.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января, появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.
- А пока мы видим разрозненные публикации мнений экспертов и псевдо-экспертов, которые зачастую противоречат друг другу. Да и информация о том, что в Актау прибыли алматинские орнитологи, не совсем соответствует действительности, потому что прибыл только один орнитолог, и не из Алматы, а из Астаны. К тому же выяснилось, что этот орнитолог в первый раз в жизни приехал на Караколь. И давать конкретные рекомендации по ликвидации птичьего гриппа, думаю, он не собирается, как, наверное, ждут от него (с надеждой) некоторые чиновники, потому что он всего лишь орнитолог, а не вирусолог и не ветеринар. Для этого, повторюсь, нужен консилиум разных узких специалистов, - заявил Адильбек Козыбаков.
Биолог отметил, что он ожидал приезд двух алматинских орнитологов – Федора Карпова и Виктории Ковшарь, которые более десяти лет изучают орнитофауну Караколя, в том числе ежегодно проводят зимний учет и мониторинг птиц.
- В настоящее время в стране нет орнитологов, которые знают о птицах Караколя с научно-практической точки зрения больше, чем они. Еще один вопрос, которым я задаюсь – почему экологи отдела охраны окружающей среды ТОО «МАЭК» остаются в стороне? Основной природопользователь озера Караколь, предприятие, относящееся к первой категории хозяйственной деятельности по экологической опасности, обязано непосредственно вмешиваться в решение данной экологической проблемы,- пишет биолог.
Адильбек Козыбаков также отметил, что в составе общественной комиссии, созданной для выявления нарушений природоохранного законодательства на озере Караколь и содействия уполномоченным органам в выявлении причин массовой гибели лебедей, как независимые эксперты от Регионального экологического совета ассоциации ECOJER, Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта», общественного объединения «Маңғыстау табиғаты», волонтерского отряда «Қаракөл сақшылары» и клуба «Эколидер», они взяли пробы воды озера Караколь из нескольких точек.
- Выводы и рекомендации общественной комиссии мы озвучим после получения результатов анализов воды и заключений экспертов, - отметил биолог.
Он также написал, что удивлен тем, что в регионе все еще не объявлен карантин и озеро Караколь не закрыто для посетителей.
- На сегодняшний день количество обнаруженных тушек лебедей достигло 828 особей, причина смерти – птичий грипп, подтвержденный лабораторными анализами. Вирусы некоторых форм птичьего гриппа могут быть опасны и для людей, и для домашней птицы. Но почему-то до сих пор не объявили карантин, не закрыли озеро Караколь от посетителей. В связи с широким резонансом вокруг этой темы, на Караколь каждый день приезжают разные группы журналистов, блогеров, активистов и простых граждан, проезжающих мимо озера. Они ходят по берегу, наступают на птичий помет, с которым можно занести вирусы птичьего гриппа домой,- написал Адильбек Козыбаков.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января, появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.