«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть

- Мы часто посещаем Караколь. Раньше лебеди тоже умирали, но не так масштабно. Увидев больного лебедя, я расплакалась. Искренне хотелось его спасти, чем-то помочь, а я была бессильна. Обзванивала ветеринаров, но все отказались по той причине, что вирусы некоторых форм птичьего гриппа могут быть опасны и для людей, и для домашней птицы. Один из ветеринаров рассказал, что после того, как он пролечил одного из заболевших лебедей, 10 кур в его хозяйстве погибли в один день, - поделилась Бахытгуль.



- Я сама часто кормлю птиц на набережной Каспия в Актау и могу сказать, что лебеди - самые благородные среди них. Истинные аристократы. Когда их кормишь, они не набрасываются на еду и сперва хорошенько присматриваются. В это время их еду могут подобрать другие, более шустрые птицы. Даже при таком раскладе лебеди не вступают в драку и спокойно уплывают дальше. Они очень вежливые и культурные, - отметила Бахытгуль Жаксылыкова.

- Будучи химиком, в 2022 году я обратилась в департамент экологии Мангистауской области и инициировала проверку отеля Rixos Water World Aktau и сама участвовала в проверках как независимый эко-эксперт. В результате были выявлены многочисленные нарушения, и отель заплатил штраф в размере 76 миллионов тенге. В этом году видеоролик о якобы сбросе неизвестной жидкости из отеля в озеро Караколь снова вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Однако говорить, что именно сброс из отеля вызвал гибель лебедей, еще рано. Нужны заключения вирусологов, результаты лабораторных исследований, - подчеркнула Бахытгуль.