«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть

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Озеро Караколь является важным природным объектом региона и зимним перевалочным пунктом для многих видов птиц, включая лебедей. Эти грациозные птицы ежегодно прилетают сюда в поисках тепла и пищи. Однако в этот раз их ждала трагическая участь.
На видео, распространившемся в сети, женщина трогательно просит прощения у лебедя, склонившего голову.
Как выяснилось, видео записала учительница НИШ в Актау, химик-биолог Бахытгуль Жаксылыкова. Она рассказала, что с прилетом птиц озеро Караколь раньше превращалось в настоящий рай для поклонников природы. Но на этот раз картина изменилась. Вместо живописного зрелища сотен лебедей, она стала свидетелем их бессильной борьбы за жизнь.
Она рассказала, что в их школе есть волонтерский отряд «Қаракөл сақшылары» при клубе «Эколидер». И вот уже девять лет, с самого открытия школы в 2015 году, они ведут цикличный мониторинг озера Караколь и его обитателей.
«Маңғыстау табиғаты», ассоциации ECOJER и «Табиғи орта» не смогли остаться равнодушными к проблеме, возникшей в декабре 2023 года. Написав официальное письмо министру экологии и акиму области, они создали общественную комиссию для выявления нарушений природоохранного законодательства на озере Караколь и содействия уполномоченным органам в выявлении причин массовой гибели лебедей как независимые эксперты. Бахытгуль заявила, что волонтеры выявили нарушения со стороны отеля Rixos Water World Aktau.
Напомним, численность погибших лебедей на озере Караколь превысила 800 особей.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов.
На видео, распространившемся в сети, женщина трогательно просит прощения у лебедя, склонившего голову.
Как выяснилось, видео записала учительница НИШ в Актау, химик-биолог Бахытгуль Жаксылыкова. Она рассказала, что с прилетом птиц озеро Караколь раньше превращалось в настоящий рай для поклонников природы. Но на этот раз картина изменилась. Вместо живописного зрелища сотен лебедей, она стала свидетелем их бессильной борьбы за жизнь.
- Мы часто посещаем Караколь. Раньше лебеди тоже умирали, но не так масштабно. Увидев больного лебедя, я расплакалась. Искренне хотелось его спасти, чем-то помочь, а я была бессильна. Обзванивала ветеринаров, но все отказались по той причине, что вирусы некоторых форм птичьего гриппа могут быть опасны и для людей, и для домашней птицы. Один из ветеринаров рассказал, что после того, как он пролечил одного из заболевших лебедей, 10 кур в его хозяйстве погибли в один день, - поделилась Бахытгуль.
Она рассказала, что в их школе есть волонтерский отряд «Қаракөл сақшылары» при клубе «Эколидер». И вот уже девять лет, с самого открытия школы в 2015 году, они ведут цикличный мониторинг озера Караколь и его обитателей.
- Я сама часто кормлю птиц на набережной Каспия в Актау и могу сказать, что лебеди - самые благородные среди них. Истинные аристократы. Когда их кормишь, они не набрасываются на еду и сперва хорошенько присматриваются. В это время их еду могут подобрать другие, более шустрые птицы. Даже при таком раскладе лебеди не вступают в драку и спокойно уплывают дальше. Они очень вежливые и культурные, - отметила Бахытгуль Жаксылыкова.
«Маңғыстау табиғаты», ассоциации ECOJER и «Табиғи орта» не смогли остаться равнодушными к проблеме, возникшей в декабре 2023 года. Написав официальное письмо министру экологии и акиму области, они создали общественную комиссию для выявления нарушений природоохранного законодательства на озере Караколь и содействия уполномоченным органам в выявлении причин массовой гибели лебедей как независимые эксперты. Бахытгуль заявила, что волонтеры выявили нарушения со стороны отеля Rixos Water World Aktau.
- Будучи химиком, в 2022 году я обратилась в департамент экологии Мангистауской области и инициировала проверку отеля Rixos Water World Aktau и сама участвовала в проверках как независимый эко-эксперт. В результате были выявлены многочисленные нарушения, и отель заплатил штраф в размере 76 миллионов тенге. В этом году видеоролик о якобы сбросе неизвестной жидкости из отеля в озеро Караколь снова вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Однако говорить, что именно сброс из отеля вызвал гибель лебедей, еще рано. Нужны заключения вирусологов, результаты лабораторных исследований, - подчеркнула Бахытгуль.
Напомним, численность погибших лебедей на озере Караколь превысила 800 особей.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов.