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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 876

Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов

На озере Караколь в Мангистау обнаружено и утилизировано порядка 870 погибших лебедей. В водоеме были обнаружены превышения загрязняющих веществ. О ситуации с гибелью птиц высказались в ходе брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области эксперты, экоактивисты, а также представители областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото ЦОК региона
Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника, сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

Он рассказал, что сейчас ожидаются результаты дополнительных исследований, которые проводятся прибывшими в регион орнитологами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана. Результаты первичных исследований выявили, что лебеди умерли в результате заражения птичьим гриппом.

- Озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Работы по охране заказника осуществляются Устюртским государственным природным заповедником. Инспекторами заповедника, проводившими рейды, были обнаружены первые тушки погибших лебедей. Эту информацию они оперативно передали в соответствующие органы, предприняв все необходимые меры. Далее в регион прибыли специалисты Национального центра при Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и Института микробиологии и вирусологии Алматы. Они взяли пробы тушек птиц, и версия о птичьем гриппе подтвердилась. В этой связи соответствующие государственные органы в рамках своей компетенции занимаются сбором и уничтожением павших птиц в специальных местах, - проинформировал Габбас Досатов.


Между тем, причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе проверили экологи.

- Дополнительно 5-6 января провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь. На основании этих данных в отношении гостиницы назначена проверка, результаты которой будут опубликованы в СМИ, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области Магжан Галимов.


Специалисты подчёркивают, что с учётом того, что птичий грипп пока является основной версией мора лебедей, в регионе принимаются все меры для предотвращения вспышки заболевания среди домашних птиц.

По словам руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбека Нуртазина, среди домашних птиц ведется ежедневный мониторинг.

- Ситуация на сегодня стабильная. В прошлом году в соответствии с планом мы провели вакцинацию домашних птиц в 25 километрах от побережья Каспия. Дополнительно мы получили 9370 вакцин, - дополнил Темирбек Нуртазин.


В ходе брифинга руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева отметила, что птичий грипп, как правило, не передается от больной птицы человеку.

Заместитель председателя координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков рекомендовал жителям региона отказаться от идеи кормления птиц.

- Птиц не нужно кормить, потому что у них достаточно пищи в естественных условиях. Доказательство тому тот факт, что на Караколе регулярно зимуют не менее 10-15 тысяч лебедей ежегодно. Два дня назад специалист-орнитолог насчитал более 43 тысяч лебедей. Это говорит о том, что птицам достаточно пищи. Лебедь-шипун, прилетающий в наши края, в отличие от черного лебедя, обитающего в Австралии, очень восприимчив к птичьему гриппу. Особенно молодая птица, у которой не сформирован иммунитет, - считает Адильбек Козыбаков.


По словам участников брифинга, в ноябре 2023 года в Мангистау совершили перелет порядка 7 тысяч лебедей. Сегодня их количество в регионе достигло более 43 тысяч.

Адильбек Козыбаков также отметил, что озеру Караколь необходимо придать статус природного парка либо резервата.

- Озеро Караколь с 1986 года является особой охраняемой природной территорией в статусе заказника. Но нынешний город Актау и тот город Шевченко несопоставимы, то есть, несмотря на то, что тогда можно было сохранить экосистему озера даже в статусе заказника, на данный момент необходим более высокий статус. Например, природный резерват или природный парк – только так можно будет обеспечить строгую охрану озера Караколь, а хозяйствующим субъектам – запретить сбрасывать сточные воды. А пока можно сказать, что практически никаких препятствий для несанкционированных посещений озера Караколь нет, так как инспекторы Устюртского заповедника, охраняющие заказник, не могут патрулировать круглосуточно, к тому же, по закону им сложно принимать жесткие меры против нарушителей режима заказника, - сказал Адильбек Козыбаков.


Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля Rixos в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и Rixos Water World Aktau заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля.

Численность погибших лебедей превысила 800 особей.

Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля Rixos в озеро Караколь. Однако его слушать не стали.



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Комментарии ( 5 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:02
и 4. Каким образом и где утилизируются зараженные тушки? Кто-нибудь вообще расскажет где у нас, согласно правилам утилизации био отходов это производится? Печь или захоронение? Где захарниваются опасные биоотходы?

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  • kolu411
  • bekenova
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 10:30
Эта новость гуляет уже по всем платформам интернета, скоро за них возьмутся мировые органы, защита животных. Птицы прилетели и умерли именно на нашей земле, и не одна а целая стая. Сколько вы будете прикрывать эту гостиницу? свои личные амбиции? Деньги не всё в этой жизни, нужно мыслить и думать широко, всё что связано с этой планетой это как баланс мира, и мы их убиваем своей недальновидностью и жадностью, а это значит скоро планете конец, и ваши дети и внуки, а возможно мы сами увидим скоро ужасный конец.
 
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  • bekenova
  • Я с Актау
 Akosha (Посетители) Сегодня, 10:19
babe,
поддерживаю Ваше мнение... открыла статью в надежде что услышу от компетентных экспертов/экологов адекватное мнение относительно гибели лебедей.. ан-нет..ничего не изменилось! оказ-ся РИКСОС и близко не стоял там, лебеди гибнут то от голода то ли от птичьего гриппа!!! и никто не посмел сказать слово против сточных вод Риксоса.. страшно наверное им!
 
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  • bekenova
 Око (Посетители) Сегодня, 10:17
1. ок, птичий грипп - запросто. Лебеди-шипуны, особенно молодняк очень восприимчивы, ок.. Почему только на караколе тушек там много? Пало грубо 1000 особей из 10 000 прилетевших, это 10%. Это очень огромный показатель. При таком показатели птицы других видов тоже должны пасть от гриппа. Почему нет тушек других птиц, умерших от птичьего гриппа, и нет тушек в городе и по пути следования на караколь?
2. Может всё таки иссякла кормовая база? Ведь все птицы имеют свой разный рацион? Даже если воды в Караколь сбрасываются чистые, может избыточное разбавление? Может флору заселить благоприятную в озеро надо?
3. Озеро большое. Слив идёт в одной части. ( тут же вопрос: в озеро помимо риксоса же маэк ещё сливает, нет разве? Откуда оно наполняется?) Птицы в основном дальше находятся. С учётом что с озера так же постоянно идёт сброс в море (Шора). Как раз в сброс и идут воды, что близи к берегу. По идее кормовая база с середины озера (где и находятся птицы) не нарушается.

Экологи, орнитологи могут как-нибудь подробнее "разжевать" информацию, чтобы люди не додумывали?

всё вижу
 
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  • kolu411
  • bekenova
 babe (Посетители) Сегодня, 09:57
Какой птичий грипп ?! Нашли отмазку для своих действий и Rixosa! Был бы птичий грипп и в городе мы бы уже наблюдали погибших птиц!
 
 

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