Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов



- Озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Работы по охране заказника осуществляются Устюртским государственным природным заповедником. Инспекторами заповедника, проводившими рейды, были обнаружены первые тушки погибших лебедей. Эту информацию они оперативно передали в соответствующие органы, предприняв все необходимые меры. Далее в регион прибыли специалисты Национального центра при Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и Института микробиологии и вирусологии Алматы. Они взяли пробы тушек птиц, и версия о птичьем гриппе подтвердилась. В этой связи соответствующие государственные органы в рамках своей компетенции занимаются сбором и уничтожением павших птиц в специальных местах, - проинформировал Габбас Досатов.

- Дополнительно 5-6 января провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь. На основании этих данных в отношении гостиницы назначена проверка, результаты которой будут опубликованы в СМИ, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области Магжан Галимов.

- Ситуация на сегодня стабильная. В прошлом году в соответствии с планом мы провели вакцинацию домашних птиц в 25 километрах от побережья Каспия. Дополнительно мы получили 9370 вакцин, - дополнил Темирбек Нуртазин.

- Птиц не нужно кормить, потому что у них достаточно пищи в естественных условиях. Доказательство тому тот факт, что на Караколе регулярно зимуют не менее 10-15 тысяч лебедей ежегодно. Два дня назад специалист-орнитолог насчитал более 43 тысяч лебедей. Это говорит о том, что птицам достаточно пищи. Лебедь-шипун, прилетающий в наши края, в отличие от черного лебедя, обитающего в Австралии, очень восприимчив к птичьему гриппу. Особенно молодая птица, у которой не сформирован иммунитет, - считает Адильбек Козыбаков.

- Озеро Караколь с 1986 года является особой охраняемой природной территорией в статусе заказника. Но нынешний город Актау и тот город Шевченко несопоставимы, то есть, несмотря на то, что тогда можно было сохранить экосистему озера даже в статусе заказника, на данный момент необходим более высокий статус. Например, природный резерват или природный парк – только так можно будет обеспечить строгую охрану озера Караколь, а хозяйствующим субъектам – запретить сбрасывать сточные воды. А пока можно сказать, что практически никаких препятствий для несанкционированных посещений озера Караколь нет, так как инспекторы Устюртского заповедника, охраняющие заказник, не могут патрулировать круглосуточно, к тому же, по закону им сложно принимать жесткие меры против нарушителей режима заказника, - сказал Адильбек Козыбаков.