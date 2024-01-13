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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 292

Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау

Если не соблюдать ряд рекомендаций, имеется риск распространения вируса среди населения, передает агентство Kazinform.

Фото Устюртского государственного природного заповедника
По результатам исследований Национальным референтным центром ветеринарии, у погибших лебедей установлен диагноз: «Грипп птиц» (штамм Н5N1). В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения пояснили, есть ли риски распространения вируса среди населения.

- В настоящее время на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано. При этом, необходимо отметить, что выделенный у птиц вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передается. Однако при эпидемиологическом сезоне ОРВИ и гриппа имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать ряд рекомендаций, - отметили санэпидемиологи.


- отказаться от посещения очагов инфекции (места падежа лебедей);

- надевать маску, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством;

- не контактировать с инфицированной живой (или мертвой) птицей (факторами риска являются забой, ощипывание и обработка тушек инфицированной птицы);

- при первых симптомах нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью, сделать вызов врача на дом.

Напомним, численность погибших лебедей на озере Караколь превысила 800 особей.

Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.



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Комментарии ( 2 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:58
babe,
Это называется "работа ресурса СМИ с общественным мнением", чтобы люди уверовали в версию с птичьим гриппом, а "Рафик неувиновный", совсем!
Не удивлюсь, если сейчас выяснится, что мангистаусцы должны приплачивать за то, что нам в Караколь чистый Нарзан сливают ;)
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 10:37
Название статьи не верное ! Надо было так «насколько RIXOS и местная коррупция опасна для Мангистау»
 
 

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