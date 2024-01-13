Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау

- В настоящее время на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано. При этом, необходимо отметить, что выделенный у птиц вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передается. Однако при эпидемиологическом сезоне ОРВИ и гриппа имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать ряд рекомендаций, - отметили санэпидемиологи.

По результатам исследований Национальным референтным центром ветеринарии, у погибших лебедей установлен диагноз: «Грипп птиц» (штамм Н5N1). В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения пояснили, есть ли риски распространения вируса среди населения.Напомним, численность погибших лебедей на озере Караколь превысила 800 особей.Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал , что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.