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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 402

В Минэкологии рассказали, кем был одобрен проект по сливу сточных вод в озеро Караколь

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, как и кем был одобрен проект по сливу сточных вод отелем Rixos Aktau в озеро Караколь в Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото с сайта all.accor.com
- В соответствии с пунктом 1 статьи 49-1 Экологического кодекса РК от 2007 года, предприятию ТОО «Aktau Tourism Ltd.» было выдано заключение комплексной вневедомственной экспертизы 15-0102/20 от 12.05.2020 г. на «Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» в городе Актау, I очередь, - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Kazinform.


Однако экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду было выдано управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области.

- Экологическое разрешение на сброс сточных вод в поверхностные водные объекты выдается в соответствии со ст. 66 Водного кодекса РК на основании специального разрешения на водопользование согласно письму РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам от 17.03.2020 года. Заключение комплексной вневедомственной экспертизы было подписано руководителем филиала по Западному региону РГП «Госэкспертиза», - пояснили в министерстве.


Отмечается, что согласно рабочему проекту было предусмотрено строительство очистных сооружений, а также опреснительная установка морской воды со сбросом пермеата (вода, прошедшая стадию очистки на обратном осмосе) после разбавления в озеро Караколь, очистка хозбытовых сточных вод на очистных сооружениях, которая включает в себя механическую и биологическую очистки.

После массовой гибели лебедей на озере Караколь специалистами департамента экологии Мангистауской области 7 января 2024 года были отобраны пробы воды из трубопровода Aktau Tourism Ltd.

- По результатам анализов было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по следующим загрязняющим веществам: Fe (железо) – 0,78 мг/дм3, No2 (нитриты) – 0.0610 мг/дм3, NO4 (аммония солевого) – 0,31 мг/дм3, Вз. вещества. – 87,84 мг/дм3, Cl (хлориды) – 982,64 мг/дм3, - отметили в Минэкологии.


Напомним, в Сети распространяется видеоролик, на котором видно, что из отеля Rixos в озеро Караколь сливается жидкость темного цвета. Экологов заинтересовали данные кадры. Они взяли пробы воды и уже получили результат.

Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и Rixos Water World Aktau заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе.

Департамент экологии назначил внеплановую проверку в отношении отеля Rixos в Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
  • bekenova
  • Кинст
  • watlow
  • Sportikus
 бася (Посетители) Сегодня, 15:10
ну и где фио руководителя? снял сливки с канализации и наверняка свалил из города или на повышение пошел?
 
 

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