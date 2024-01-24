В Минэкологии рассказали, кем был одобрен проект по сливу сточных вод в озеро Караколь

- В соответствии с пунктом 1 статьи 49-1 Экологического кодекса РК от 2007 года, предприятию ТОО «Aktau Tourism Ltd.» было выдано заключение комплексной вневедомственной экспертизы 15-0102/20 от 12.05.2020 г. на «Строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» в городе Актау, I очередь, - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Kazinform.

- Экологическое разрешение на сброс сточных вод в поверхностные водные объекты выдается в соответствии со ст. 66 Водного кодекса РК на основании специального разрешения на водопользование согласно письму РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам от 17.03.2020 года. Заключение комплексной вневедомственной экспертизы было подписано руководителем филиала по Западному региону РГП «Госэкспертиза», - пояснили в министерстве.

- По результатам анализов было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по следующим загрязняющим веществам: Fe (железо) – 0,78 мг/дм3, No2 (нитриты) – 0.0610 мг/дм3, NO4 (аммония солевого) – 0,31 мг/дм3, Вз. вещества. – 87,84 мг/дм3, Cl (хлориды) – 982,64 мг/дм3, - отметили в Минэкологии.

