Массовый мор лебедей в Актау: какие меры необходимы для защиты людей от птичьего гриппа

- Птичий грипп в нашем регионе у людей не зарегистрирован. Птичий грипп в целом может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом, - рассказали в департаменте.

- Начало заболевания протекает остро с появлением катаральных симптомов, озноба, болей в мышцах и суставах, повышением температуры тела до 39°C. Наблюдаются признаки поражения нервной системы, желудочно-кишечного тракта, которые могут проявляться в виде диареи, рвоты, болей в животе. Инфекция может осложниться развитием вирусной пневмонии, поражением печени, почек, кроветворных органов, - рассказали специалисты.

- Для ухода за птицами необходимо использовать специальную одежду и обувь, регулярно чистить и стирать их. Кормить птиц нужно только качественным и безопасным кормом. Также в связи с ситуацией на озере Караколь, чтобы не заразиться птичьим гриппом, призываем жителей Мангистауской области и гостей города не посещать озеро Караколь, - подытожили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля.