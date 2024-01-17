Массовый мор лебедей в Актау: какие меры необходимы для защиты людей от птичьего гриппа

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом.
В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
Возбудителем птичьего гриппа является вирус гриппа типа А (H5N1, H5N2 и др.). В природе источником птичьего гриппа являются перелетные водоплавающие птицы (дикие утки), домашние птицы (гуси, лебеди).
В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании, без термической обработки мяса и яиц больных птиц.
Заболеть птичьим гриппом можно в следующих случаях:
- при контакте с птицами, больными птичьим гриппом (например, на птицефабриках, в частных дворах);
- от грязных рук и предметов из остатков птиц.
Какие меры необходимы для предотвращения птичьего гриппа, рассказали специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Для профилактики заболеваний в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
- не покупать мясо птицы и продукты птицеводства, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, а также в несанкционированных торговых точках;
- тщательная термическая обработка мяса и яиц птиц;
- мясо и полуфабрикаты из птицы следует хранить в холодильнике отдельно от других продуктов;
- по возможности, избегайте тесного контакта с домашними и дикими птицами;
- запрещается вывозить яйца и птицу из пораженных участков;
- чтобы предотвратить птичий грипп, рекомендуется держать домашних птиц отдельно, избегая контакта с дикими птицами. В птицеводческих хозяйствах рекомендуется пополнять птицами только из благоприятных зон по птичьему гриппу. На 10 дней изолировать вновь поступивших птиц и держать их состояние под контролем. При обнаружении у птиц признаков болезней и мертвых птиц необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу. Для содержания домашней птицы необходимо обеспечить обязательные санитарные условия.
Число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей.
- Птичий грипп в нашем регионе у людей не зарегистрирован. Птичий грипп в целом может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом, - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
Возбудителем птичьего гриппа является вирус гриппа типа А (H5N1, H5N2 и др.). В природе источником птичьего гриппа являются перелетные водоплавающие птицы (дикие утки), домашние птицы (гуси, лебеди).
В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании, без термической обработки мяса и яиц больных птиц.
Заболеть птичьим гриппом можно в следующих случаях:
- при контакте с птицами, больными птичьим гриппом (например, на птицефабриках, в частных дворах);
- от грязных рук и предметов из остатков птиц.
- Начало заболевания протекает остро с появлением катаральных симптомов, озноба, болей в мышцах и суставах, повышением температуры тела до 39°C. Наблюдаются признаки поражения нервной системы, желудочно-кишечного тракта, которые могут проявляться в виде диареи, рвоты, болей в животе. Инфекция может осложниться развитием вирусной пневмонии, поражением печени, почек, кроветворных органов, - рассказали специалисты.
Какие меры необходимы для предотвращения птичьего гриппа, рассказали специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Для профилактики заболеваний в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
- не покупать мясо птицы и продукты птицеводства, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, а также в несанкционированных торговых точках;
- тщательная термическая обработка мяса и яиц птиц;
- мясо и полуфабрикаты из птицы следует хранить в холодильнике отдельно от других продуктов;
- по возможности, избегайте тесного контакта с домашними и дикими птицами;
- запрещается вывозить яйца и птицу из пораженных участков;
- чтобы предотвратить птичий грипп, рекомендуется держать домашних птиц отдельно, избегая контакта с дикими птицами. В птицеводческих хозяйствах рекомендуется пополнять птицами только из благоприятных зон по птичьему гриппу. На 10 дней изолировать вновь поступивших птиц и держать их состояние под контролем. При обнаружении у птиц признаков болезней и мертвых птиц необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу. Для содержания домашней птицы необходимо обеспечить обязательные санитарные условия.
- Для ухода за птицами необходимо использовать специальную одежду и обувь, регулярно чистить и стирать их. Кормить птиц нужно только качественным и безопасным кормом. Также в связи с ситуацией на озере Караколь, чтобы не заразиться птичьим гриппом, призываем жителей Мангистауской области и гостей города не посещать озеро Караколь, - подытожили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей.