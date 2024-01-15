Число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей

Фото из архива Lada.kz
Габбас Досатов подтвердил факт гибели уже 988 особей лебедей-шипунов в Мангистау.
В акимате Каракиянского района подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов.
- На озере Караколь обнаружено 968 штук мёртвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января численность погибших птиц дошла до 988 особей, - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
В акимате Каракиянского района подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
- Все обнаруженные тушки погибших лебедей были уничтожены. Была сформирована специальная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом мероприятий. В настоящее время продолжается осмотр прибрежных зон в поисках мертвых птиц. Введены временные ограничения для людей на доступ к берегу моря. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование прибрежных территорий и информируют население о необходимости временно воздерживаться от посещения береговой линии моря, чтобы предотвратить заболевание домашних животных. В Каракиянском районе зарегистрировано 2672 домашние птицы. С сентября 2023 года началась вакцинация домашних птиц. На сегодняшний день привито 80 %. Нет необходимости в беспокойстве, однако важно соблюдать меры безопасности, - сообщил Асан Чукин корреспонденту республиканского телеканала «Первый канал «Евразия».
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля.
Численность погибших лебедей превысила 800 особей: обнаружено загрязнение озера Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть.
Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Массовый мор лебедей: насколько опасен птичий грипп для жителей Актау.
Экспертное мнение: гибель лебедей на озере Караколь вызывает тревогу и обеспокоенность экологов.