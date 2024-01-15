Число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей

- На озере Караколь обнаружено 968 штук мёртвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января численность погибших птиц дошла до 988 особей, - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

- Все обнаруженные тушки погибших лебедей были уничтожены. Была сформирована специальная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом мероприятий. В настоящее время продолжается осмотр прибрежных зон в поисках мертвых птиц. Введены временные ограничения для людей на доступ к берегу моря. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование прибрежных территорий и информируют население о необходимости временно воздерживаться от посещения береговой линии моря, чтобы предотвратить заболевание домашних животных. В Каракиянском районе зарегистрировано 2672 домашние птицы. С сентября 2023 года началась вакцинация домашних птиц. На сегодняшний день привито 80 %. Нет необходимости в беспокойстве, однако важно соблюдать меры безопасности, - сообщил Асан Чукин корреспонденту республиканского телеканала «Первый канал «Евразия».