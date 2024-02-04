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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 191

Споры о причинах мора лебедей в Актау продолжаются

Данным вопросом необходимо разбираться с фактами на руках, заявляет потомственный орнитолог, кандидат биологических наук Виктория Ковшарь.

Фото из архива Lada.kz
Орнитолог отрицает версию кандидата ветеринарных наук Адилкасыма Жакипбаева о массовой гибели птиц от истощения. По ее словам, вирусологи с не меньшим опытом в трех разных независимых лабораториях доказали, что гибель лебедей связана именно с птичьим гриппом.

- Два года назад у нас многие тысячи чайковых птиц (в основном, черноголовый хохотун и чеграва) погибли на островах в северном Каспии именно из-за этого штамма. Причем гибли они от этого вируса не только на казахстанской части Каспийского моря, но и на российской. Аналогичная гибель отмечена и в Средиземном море, а год спустя выяснилось, что тот же самый вирус и в те же сроки (конец июня 2022 года) поразил чеграву на другом конце света - на озере Мичиган в США. Я видела десятки и сотни погибших птиц на островах в северном Каспии (взрослых и молодых, погибших в очень сжатые сроки) в период максимально развитой кормовой базы на местах традиционных многотысячных колоний, когда о голоде не могла идти и речь. Говорить, что этот вирус слабовирулентен - это как-то не вяжется с выводами целой группы специалистов, работавших на месте гибели. Для того, чтобы рассуждать о причинах массовой гибели, необходимо побывать на месте, посмотреть результаты анализов. А то, что гибнут молодые лебеди в первую очередь - это известный факт: птицы не готовы к зиме, недостаточно подкожной жировой клетчатки - это тоже объективная причина. В первый год жизни в некоторых популяциях считается нормой отход до 80% численности в основном за счет молодых птиц, - говорит Виктория Ковшарь.


Устраивать подкормку для лебедей, как утверждает орнитолог, вредно.

- Для такого массового вмешательства в природные процессы должны быть другие причины. Не следует сравнивать случай на Караколе с подкормкой птиц в городских популяциях в Европе, где регулярная зимняя подкормка привела к полуодомашниванию диких птиц, часто делающих их в дальнейшем неприспособленными к условиям выживания в дикой природе, - подытожила Виктория Ковшарь.


Напомним, кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев из Астаны высказал свою точку зрения по поводу гибели лебедей на озере Караколь.



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