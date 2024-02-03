Кандидат ветеринарных наук: Я знаю, как спасти лебедей в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Адилкасым Жакипбаев говорит, что подробно изучил хронологию событий, связанных с массовой гибелью лебедей в этом сезоне. Ученый уже был в Мангистау с целью изучения подобного явления в 2003 году. Тогда Национальный центр по ветеринарии (г.Астана) отправил его в командировку, чтобы понять от чего погибли 200 лебедей.
Из всех версий, озвученных за полтора месяца орнитологами, зоозащитниками и экологами страны Адилкасым Жакипбаев придерживается мнения заместителя начальника управления ветеринарии Мангистауской области Бердибека Мархабаева.
В результате морозов места, где молодые особи ранее могли добыть себе корм, покрылись льдом. До глубины эти лебеди не достают. Теория Адилкасыма Жакипбаева легко подтверждается, говорит ученый, достаточно взвесить погибшие тела и сделать вскрытие.
Павших птиц уже не спасти, констатирует доцент, однако будущие поколения избавить от подобной участи все же можно. Адилкасым Жакипбаев прописал несколько простых шагов для того, чтобы не допустить массовой гибели лебедей в будущем.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля. Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
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«Основной причиной было истощение. Это было доказано. И оно повторяется из года в год. Птичий грипп типа H5N1, вирус слабовирулентный, от него массового падежа лебедей не может быть. К тому же, нет заболевания и падежа других видов птиц, и это доказывает, что птичий грипп тут не причем. Сточные воды также не являются причиной падежа», - считает кандидат ветеринарных наук.
Из всех версий, озвученных за полтора месяца орнитологами, зоозащитниками и экологами страны Адилкасым Жакипбаев придерживается мнения заместителя начальника управления ветеринарии Мангистауской области Бердибека Мархабаева.
«Я считаю, что его версия о том, что молодые особи, а их среди погибших явное большинство, умерли от холода и голода. Для доказательства мы берем календарь температурных показателей за декабрь и январь месяцы, где ясно видно, что в середине декабря 2023 года и 24-25 января 2024 года были сильные морозы, которые послужили образованию ледовой корки на мелководном побережье озера Караколь, где в основном находятся места кормежки птицы. В середине озера, где глубоко и нет ледового покрова, взрослая птица могла достать подводный корм, в основном водоросли. Ее шея дотягивается до одного метра в глубину. А у молодняка - только 50-60 см, поэтому им меньше достается корма», - считает доцент.
В результате морозов места, где молодые особи ранее могли добыть себе корм, покрылись льдом. До глубины эти лебеди не достают. Теория Адилкасыма Жакипбаева легко подтверждается, говорит ученый, достаточно взвесить погибшие тела и сделать вскрытие.
«Надо было взвешивать каждую павшую птицу и определять упитанность и степень истощения. Вес самок лебедей достигает от 5,5 кг и выше, вес лебедей самцов - от 8-9 до 22 кг, а птенцы первогодки и в 5-6 месяцев - не менее 4,5-5 кг и выше. Также нужно было вскрывать тела и проверять на отсутствие жира. Самым крайним доказательством, когда происходит истощение, является то, что отсутствует эпикардиальный жир и жир на венечной бороздке вокруг сердца. Он у лебедей расходуется в последнюю очередь», - говорит доктор.
Павших птиц уже не спасти, констатирует доцент, однако будущие поколения избавить от подобной участи все же можно. Адилкасым Жакипбаев прописал несколько простых шагов для того, чтобы не допустить массовой гибели лебедей в будущем.
«Необходима подкормка птиц из кормушек. Питаются лебеди зерноотходами, лучше птичьим комбикормом, нашинкованной капустой, морковью, водорослями, заготовленными со дна озера. Кроме этого, важно организовать разрушение ледовой корки на побережье озера Караколь», - заключил Адилкасым Жакипбаев.
Напомним, впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля. Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть.