Кандидат ветеринарных наук: Я знаю, как спасти лебедей в Мангистау

«Основной причиной было истощение. Это было доказано. И оно повторяется из года в год. Птичий грипп типа H5N1, вирус слабовирулентный, от него массового падежа лебедей не может быть. К тому же, нет заболевания и падежа других видов птиц, и это доказывает, что птичий грипп тут не причем. Сточные воды также не являются причиной падежа», - считает кандидат ветеринарных наук.



«Я считаю, что его версия о том, что молодые особи, а их среди погибших явное большинство, умерли от холода и голода. Для доказательства мы берем календарь температурных показателей за декабрь и январь месяцы, где ясно видно, что в середине декабря 2023 года и 24-25 января 2024 года были сильные морозы, которые послужили образованию ледовой корки на мелководном побережье озера Караколь, где в основном находятся места кормежки птицы. В середине озера, где глубоко и нет ледового покрова, взрослая птица могла достать подводный корм, в основном водоросли. Ее шея дотягивается до одного метра в глубину. А у молодняка - только 50-60 см, поэтому им меньше достается корма», - считает доцент.

«Надо было взвешивать каждую павшую птицу и определять упитанность и степень истощения. Вес самок лебедей достигает от 5,5 кг и выше, вес лебедей самцов - от 8-9 до 22 кг, а птенцы первогодки и в 5-6 месяцев - не менее 4,5-5 кг и выше. Также нужно было вскрывать тела и проверять на отсутствие жира. Самым крайним доказательством, когда происходит истощение, является то, что отсутствует эпикардиальный жир и жир на венечной бороздке вокруг сердца. Он у лебедей расходуется в последнюю очередь», - говорит доктор.

«Необходима подкормка птиц из кормушек. Питаются лебеди зерноотходами, лучше птичьим комбикормом, нашинкованной капустой, морковью, водорослями, заготовленными со дна озера. Кроме этого, важно организовать разрушение ледовой корки на побережье озера Караколь», - заключил Адилкасым Жакипбаев.