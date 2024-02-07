Жители Актау пересылают видео о надвигающемся урагане: прогноз прокомментировали метеорологи





- РГП «Казгидромет» информирует жителей и гостей Казахстана, что данное видео имеет ряд неточностей. Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии, и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с, - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».

- Согласно штормовому предупреждению, днем 7-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер 23-28 м/с. Временами порывы 30 м/с и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана. РГП «Казгидромет» призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: Единой дежурно–диспетчерской службе департамента по чрезвычайным ситуациям «112», отслеживать штормовые предупреждения на нашем сайте и в мобильном приложении DARMEN, - отметили в ведомстве.

- Штормовое предупреждение было отправлено в департамент ЧС, местные исполнительные органы и жизненно-важные объекты области. Днем 6 февраля, по данным наблюдательных пунктов, были зафиксированы порывы ветра на МС Актау - 23 м/с, АМС Каламкас - 25 м/с, АМС Опорная - 25 м/с, АМС Сай-утес - 23 м/с, АМС Курык - 21 м/с, - заключили в ведомстве.

В социальных сетях и мессенджерах жители региона пересылают друг другу видео, в котором рассказывается о предполагаемом циклоне, который, по утверждениям автора, зарождается на территории Казахстана. Голос на записи утверждает, что скорость ветра 9 февраля будет достигать 100 километров в час.В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области прокомментировали видео.РГП «Казгидромет» также информирует, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение о стихийном метеорологическом явлении, в котором говорится, что с 21 часа 6 февраля до 21 часа 9 февраля 2024 года ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду и более в следующих регионах: Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область.Прогнозистами филиала РГП «Казгидромет» по Мангистауской области 5 февраля было выпущено штормовое предупреждение об опасном явлении на 6 февраля об усилении скорости ветра с порывами до 23-28 м/с.По данным синоптиков, 8-10 февраля на территории Мангистауской области под влиянием высотной ложбины сохранится неустойчивый характер погоды, ночью на северо-западе, севере области ожидаются осадки, с усилением ветра. 8 февраля ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5, днем до 8-13 тепла. 9-10 февраля ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 2 градусов мороза - 3 тепла, днем до 5-10 градусов тепла. В Актау ожидается переменная облачность, без осадков с умеренным ветром. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем - 11-13 тепла.