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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 4050

Жители Актау пересылают видео о надвигающемся урагане: прогноз прокомментировали метеорологи

Жители Актау пересылают друг другу видео в мессенджерах и социальных сетях, в котором говорится, что на Казахстан надвигается «тропический шторм» со скоростью ветра 100 километров в час. В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области сообщили, что в видеозаписи есть неточности, однако усиление ветра все-таки будет.

Кадр видео
В социальных сетях и мессенджерах жители региона пересылают друг другу видео, в котором рассказывается о предполагаемом циклоне, который, по утверждениям автора, зарождается на территории Казахстана. Голос на записи утверждает, что скорость ветра 9 февраля будет достигать 100 километров в час.




В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области прокомментировали видео.

- РГП «Казгидромет» информирует жителей и гостей Казахстана, что данное видео имеет ряд неточностей. Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии, и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с, - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».


РГП «Казгидромет» также информирует, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение о стихийном метеорологическом явлении, в котором говорится, что с 21 часа 6 февраля до 21 часа 9 февраля 2024 года ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду и более в следующих регионах: Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область.

- Согласно штормовому предупреждению, днем 7-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер 23-28 м/с. Временами порывы 30 м/с и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана. РГП «Казгидромет» призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: Единой дежурно–диспетчерской службе департамента по чрезвычайным ситуациям «112», отслеживать штормовые предупреждения на нашем сайте и в мобильном приложении DARMEN, - отметили в ведомстве.


Прогнозистами филиала РГП «Казгидромет» по Мангистауской области 5 февраля было выпущено штормовое предупреждение об опасном явлении на 6 февраля об усилении скорости ветра с порывами до 23-28 м/с.

- Штормовое предупреждение было отправлено в департамент ЧС, местные исполнительные органы и жизненно-важные объекты области. Днем 6 февраля, по данным наблюдательных пунктов, были зафиксированы порывы ветра на МС Актау - 23 м/с, АМС Каламкас - 25 м/с, АМС Опорная - 25 м/с, АМС Сай-утес - 23 м/с, АМС Курык - 21 м/с, - заключили в ведомстве.


По данным синоптиков, 8-10 февраля на территории Мангистауской области под влиянием высотной ложбины сохранится неустойчивый характер погоды, ночью на северо-западе, севере области ожидаются осадки, с усилением ветра. 8 февраля ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5, днем до 8-13 тепла. 9-10 февраля ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 2 градусов мороза - 3 тепла, днем до 5-10 градусов тепла. В Актау ожидается переменная облачность, без осадков с умеренным ветром. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем - 11-13 тепла.



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:38
Да там достаточно уровень поднять с поверхности на пару километров и такие ветра и температура будет что можно страшилки снимать.
Вот пример

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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