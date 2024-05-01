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ЛАДА.kz » Экология

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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Общественные слушания о признании Бейнеу зоной экологического бедствия проходят в Мангистау

На экологическом портале открыты общественные слушания по изучению Бейнеуского района, который предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

Фото: gov.kz
Инициатором общественных слушаний выступает аппарат акима Мангистауской области.

- Акимат Мангистауской области проводит общественные слушания в форме публичных обсуждений по изучению территории (акватории) Бейнеуского района, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан. Материалы доступны на Едином экологическом портале ecoportal.kz в разделе «Общественные слушания» в течение 20 рабочих дней, начиная с 19 апреля 2024 года, - сказано в сообщении.


По опубликованным данным департамента экологии региона, в Мангистауской области имеется 71 предприятие I категории (к I категории относятся предприятия, которые оказывают на окружающую среду значительное негативное воздействие – прим. авт.), 18 из них – в Бейнеуском районе. В рамках экологического разрешения им были выданы лимиты на выбросы загрязняющих веществ.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области добавили, что в 2021-2024 годы в Бейнеуском районе чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Период проведения общественных слушаний: 19 апреля 2024 года – 22 мая 2024 года.

Контактные данные: +7 (7292) 46-21-31 (вн. 1066, 1040).

Электронная почта: mangystautabugat@gmail.ru

Напомним, о том, что Бейнеуский район хотят признать зоной экологического бедствия, стало известно в марте 2023 года. С предложением выступили сенаторы, в частности, Бекбол Орынбасаров. По его информации, высыхание Аральского моря привело к ухудшению здоровья людей, засолению почвы и пыльным бурям.

- В результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема – материнская и младенческая смертность, - указал он.


Для справки

Некоторые части нашей республики вследствие применения ядерного оружия и других пагубных климатических влияний были признаны зонами радиационного или экологического бедствия. Гражданам, проживавшим в этих регионах, законодательством предусмотрены различного рода поддержки в социальной и медицинской сферах.



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