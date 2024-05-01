Общественные слушания о признании Бейнеу зоной экологического бедствия проходят в Мангистау

- Акимат Мангистауской области проводит общественные слушания в форме публичных обсуждений по изучению территории (акватории) Бейнеуского района, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан. Материалы доступны на Едином экологическом портале ecoportal.kz в разделе «Общественные слушания» в течение 20 рабочих дней, начиная с 19 апреля 2024 года, - сказано в сообщении.

- В результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема – материнская и младенческая смертность, - указал он.